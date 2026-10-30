Paríž zdemoloval posledný tím. Marocká hviezda sa zaskvela hetrikom

Paríž St. Germain.
Paríž St. Germain. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. okt 2026 o 22:06
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Úradujúci majster má na čele štvorbodový náskok pred Stade Rennes.

Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v 9. kole francúzskej Ligue 1 na pôde Le Havre 5:1 a upevnili si post lídra tabuľky.

Hetrikom sa blysol marocký obranca Achraf Hakimi a pridal aj dve asistencie.

Úradujúci majster má na čele štvorbodový náskok pred Stade Rennes, ktorý v piatok prehral na ihrisku Nice 2:5. V drese domácich zaznamenal hetrik Elye Wahi.

Ligue 1 - 9. kolo

Le Havre AC – Paríž Saint-Germain 1:5 (1:2)

Góly: 18. Maja – 28., 55. a 69. Hakimi, 26. Godts, 62. Mayulu

OGC Nice – Stade Rennes 5:2 (3:1)

Góly: 12., 34. a 73. Wahi (prvé dva z 11 m), 45+2. Clauss, 52. Amoura – 15. Szymanski, 58. Dia (z 11 m)

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Paríž St. Germain.
    Paríž St. Germain.
    Paríž zdemoloval posledný tím. Marocká hviezda sa zaskvela hetrikom
    pi 22:06
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