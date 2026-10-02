Francúzi v šlágri kola nevyhrali. Poľsko deklasovalo súpera šiestimi gólmi, Lewandowski dal hetrik

Francúz Ousmane Dembele strieľa na bránu Talianska v zápase Ligy národov.
Francúz Ousmane Dembele strieľa na bránu Talianska v zápase Ligy národov. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2026 o 22:40
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Z víťazstva sa tešilo aj Belgicko.

Futbalisti domáceho Francúzska remizovali s Talianskom 1:1 v piatkovom zápase 1. skupiny A-divízie Ligy národov.

Po dvoch víťazstvách to bola pre nich prvá strata bodov. V tabuľke sú naďalej na prvom mieste pred Belgickom, ktoré zvíťazilo nad Tureckom presvedčivo 3:0.

V šlágri medzi Francúzmi a Talianmi padli oba góly v druhom polčase. Favorizovaných domácich poslal do vedenia v 55. minúte Michael Olise, o trinásť minút vyrovnal obranca Alessandro Bastoni, ktorý skóroval aj v predošlom zápase proti Turecku (4:1).

Turci pokračujú po nie príliš vydarených MS v nevýrazných výsledkoch a po prehrách s Francúzmi a Talianmi nestačili v 1. skupine A-divízie ani na domáce Belgicko. V Liege mu podľahlo 0:3 po dvoch góloch Kevina De Bruynea a jednom Romelua Lukakua.

Futbalisti Čiernej Hory naplno bodovali aj v treťom zápase 2. skupiny C-divízie Ligy národov.

V piatok zvíťazili na ihrisku Lotyšska 2:1. Prvé víťazstvo si pripísali reprezentanti Cypru, ktorí doma zdolali Arménsko 2:0.

Na čele 2. skuoiny v B-divízii sú hráči Severného Írska. v piatkovom zápase v Trnave zvíťazili nad Ukrajinou 3:0 a majú sedem bodov. Maďari dosiahli prvé víťazstvo, keď na domácom trávniku zdolali Gruzínsko 1:0.

Sedem bodov majú aj reprezentanti Švédska, ktorí remizovali s Bosnou a Hercegovinou 1:1. Na poslednom mieste 4. skupiny B-divízie sú Rumuni, ktorí v troch zápasoch nebodovali.

V piatkovom stretnutí prehrali s domácim Poľskom vysoko 0:6. Hetrikom sa na víťazstve svojho tímu podieľal útočník Robert Lewandowski.

Liga národov 2026/2027 - 3. kolo:

A-divízia - 1. skupina:

Belgicko - Turecko 3:0 (1:0)

Góly: 10. a 59. De Bruyne, 76. Lukaku

Francúzsko - Taliansko 1:1 (0:0)

Góly: 55. Olise - 68. Bastoni

B-divízia - 2. skupina:

Ukrajina - Severné Írsko 0:3 (0:2)

Góly: 9. a 61. Brown, 22. Price

Maďarsko - Gruzínsko 1:0 (1:0)

Gól: 35. Kerkez

B-divízia - 4. skupina:

Bosna a Hercegovina - Švédsko 1:1 (0:0)

Góly: 80. Alajbegovič - 61. Gyökeres

Poľsko - Rumunsko 6:0 (1:0)

Góly: 24., 47. a 86. Lewandowski (prvý z 11 m), 49. Ghita (vl.), 62. Zielinski, 66. Bednarek

ČK: 22. Dragusin (Rum.)

C-divízia - 2. skupina:

Cyprus - Arménsko 2:0 (2:0)

Góly: 19. Konomis, 31. Kakoullis

ČK: 52. Pileas (Cyp.)

Lotyšsko - Čierna Hora 1:2 (0:1)

Góly: 82. Strods - 3. a 56. Andzič

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