Mladý útočník Pohronia opäť úradoval. Bytča strelila prvý gól v sezóne, no na body stále čaká

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Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zdolali v zápase 4. kola MONACObet ligy Bytču 3:1.
Za domácich sa dvakrát presadil 20-ročný Jakub Michlík, ktorý má v tejto sezóne druhej najvyššej súťaže už štyri presné zásahy.
Bytča nezažíva dobrý úvod ročníka, v štyroch stretnutiach nebodovala, strelila len jeden gól a 15-krát inkasovala.
MONACObet liga - 4. kolo:
Pohronie - Bytča 3:1 (3:1)
Góly: 11. Lohmatov, 21. a 32. Michlík - 35. Hundák (z 11 m)
Rozhodovali: Gnip - Cisko, Ukropová, ŽK: Cuesta, Shudeiwa - Subotenko, Planeta, Petruš
Diváci: 453
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Zvolen 0:0x
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
3
0
0
7:2
9
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
2
1
1
9:7
7
V
P
V
R
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
0
1
3:3
6
V
V
P
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
1
1
4:4
4
P
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
4
0
0
4
1:15
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body