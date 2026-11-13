Katar prehral rozdielom triedy, Kórea padla so Saudskou Arábiou

Fotka zo zápasu Katar – Austrália.
Fotka zo zápasu Katar – Austrália. (Autor: TASR/AP)
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TASR|13. nov 2026 o 18:54
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Jednoznačný triumf zaznamenali futbalisti Paraguaja.

Futbalisti Paraguaja zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad Singapurom 4:1. Darilo sa najmä Gustavovi Caballerovi, autorovi dvoch gólov.

V ďalších zápasoch zvíťazili Austrálčania nad Katarom 3:0 a Saudská Arábia zdolala Kórejskú republiku 3:2. Spojené arabské emiráty si poradili s Hondurasom 3:1.

Prípravné zápasy:

Singapur – Paraguaj 1:4 (1:2)

Góly: 30. Song Ui-Young - 7. a 53. Caballero, 45. Mauricio, 81. Enciso

Saudská Arábia – Kórejská republika 3:2 (1:0)

Góly: 45.+1 Al Sahafi, 57. Kanno, 59. Al Amri - 47. Oh Hyeon-Gyu

Spojené arabské emiráty – Honduras 3:1 (1:0)

Góly: 33. Al Hammadi, 48. Bruno, 87. Al Mansouri - 52. Toro

Katar – Austrália 0:3 (0:3)

Góly: 5. McGree, 32. Yengi, 40. Irankunda

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