Katar prehral rozdielom triedy, Kórea padla so Saudskou Arábiou

Futbalisti Paraguaja zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad Singapurom 4:1. Darilo sa najmä Gustavovi Caballerovi, autorovi dvoch gólov.
V ďalších zápasoch zvíťazili Austrálčania nad Katarom 3:0 a Saudská Arábia zdolala Kórejskú republiku 3:2. Spojené arabské emiráty si poradili s Hondurasom 3:1.
Prípravné zápasy:
Singapur – Paraguaj 1:4 (1:2)
Góly: 30. Song Ui-Young - 7. a 53. Caballero, 45. Mauricio, 81. Enciso
Saudská Arábia – Kórejská republika 3:2 (1:0)
Góly: 45.+1 Al Sahafi, 57. Kanno, 59. Al Amri - 47. Oh Hyeon-Gyu
Spojené arabské emiráty – Honduras 3:1 (1:0)
Góly: 33. Al Hammadi, 48. Bruno, 87. Al Mansouri - 52. Toro
Katar – Austrália 0:3 (0:3)
Góly: 5. McGree, 32. Yengi, 40. Irankunda