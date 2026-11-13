Sedemgólový koncert Holandska si odskákalo Grécko, Nemci zostup do B-divízie zažehnali

Holandskí futbalisti deklasovali v piatkovom zápase A-divízie Ligy národov Grécko 7:0 a zostali na čele tabuľky 2. skupiny.
Postup do štvrťfinále ešte nemajú istý, v hre oň sú naďalej druhí Gréci aj tretí Nemci po triumfe nad Srbskom 3:1.
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Účinkovanie medzi elitou si z 1. skupiny „béčka“ vybojovali Švajčiari, ktorým na to stačila remíza v Slovinsku 0:0.
V Amsterdame šlo o priamy súboj o priebežné prvé miesto 2. skupiny a už od samého začiatku mali navrch „oranjes“.
Grékom, ktorí v doterajších štyroch stretnutiach inkasovali iba trikrát, nastrieľali viac než dvakrát toľko gólov.
V 6. minúte potrestal chybu gréckej obrany Crysencio Summerville a ešte v prvom polčase sa čistým hetrikom blysol stredopoliar Tijjani Reijnders.
Dva zásahy potom pridal Jurriën Timber a v 62. minúte upravil na konečných 7:0 Donyell Malen. Holanďania majú na konte 11 bodov.
Nemecko odvrátilo zostup do B-divízie
Na Grékov sa bodovo dotiahlo Nemecko (8 bodov), ktorému hrozil aj zostup do B-divízie.
Už v 3. minúte si loptu po hlavičke Kaia Havertza do vlastnej brány sťukol domáci obranca Srdjan Babič a o desať minút neskôr z dorážky navýšil skóre Florian Wirtz.
Na začiatku druhého polčasu sa vo svojom debute za nemeckú reprezentáciu presadil Brajan Gruda.
Krátko nato si napravil chuť po vlastnom góle Babič, ktorý dostal loptu do siete po vyrazenej hlavičke Stefana Gudelja.
Srbi hrali záverečnú štvrťhodinu bez vylúčeného Vanju Dragojeviča, v závere videl červenú kartu aj Andrija Živkovič. Balkánci skončia v skupine štvrtí.
Švajčiarom stačila aj remíza
Švajčiarom stačil na potvrdenie postupu do „áčka“ zisk jedného bodu, keďže predtým vyhrali všetky štyri zápasy. V Maribore boli aktívnejší, ale rozvlniť sieť sa im nepodarilo.
V rovnakej skupine si zmerali sily Škótsko a Severné Macedónsko, duel v Glasgowe viedol slovenský rozhodca Michal Očenáš s asistentmi Adamom Jekkelom a Tobiášom Pacákom.
Domácich poslal do vedenia John McGinn v 54. minúte. O tri minúty vyrovnal Elmin Rastoder, no z pokutového kopu vrátil domácim vedenie McGinn. Severné Macedónsko obsadí štvrté miesto a zahrá si baráž o udržanie sa.
V C-divízii zostali na čele 4. skupiny Islanďania, ktorí triumfovali v Bulharsku 5:0 aj vďaka hetriku Andriho Gudjohnsena.
Priamy postup do „béčka“ ešte nemajú istý, druhé Estónsko totiž zdolalo Luxembursko 1:0.
V D-divízii Andorra zvíťazila nad Gibraltárom 2:0 a Lichtenštajnsko podľahlo Azerbajdžanu 0:1. Všetkých šesť tímov z „déčka“ postúpi do C-divízie, keďže ďalší ročník Ligy národov sa odohrá na troch úrovniach.
Liga národov 2026/2027 - 5. kolo:
A-divízia - 2. skupina:
Holandsko - Grécko 7:0 (5:0)
Góly: 12., 19. a 33. Reijnders, 40. a 59. Timber, 6. Summerville, 62. Malen
Srbsko - Nemecko 1:3 (0:2)
Góly: 56. Babič - 3. Babič (vlastný), 14. Wirtz, 50. Gruda, ČK: 76. Dragojevič, 89. Živkovič (obaja Srbsko)
B-divízia - 1. skupina:
Slovinsko - Švajčiarsko 0:0
Škótsko - Severné Macedónsko 2:1 (0:0)
Góly: 54. a 74. McGinn (druhý z 11 m) - 57. Rastoder
C-divízia - 1. skupina:
Bulharsko - Island 0:5 (0:2)
Góly: 17., 68. a 79. Gudjohnsen (prvý z 11 m), 21. Óskarsson, 52. Cenov (vlastný)
Luxembursko - Estónsko 0:1 (0:1)
Gól: 42. Paskotši
D-divízia - 1. skupina:
Andorra - Gibraltár 2:0 (2:0)
Góly: 24. Lopez, 35. Rosas
D-divízia - 2. skupina:
Lichtenštajnsko - Azerbajdžan 0:1 (0:1)
Gól: 26. Emreli