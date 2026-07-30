Jablonec odčinil úvodnú prehru a teší sa z postupu, Tuptov tím v Európe končí

Lichtenštajnský futbalový tím FC Vaduz postúpil vo štvrtok do 3. predkola Konferenčnej ligy.
V odvete vyhral na pôde andorrského Atletic Club d'Escaldes 2:0 a potvrdil tak triumf 4:0 z úvodného duelu.
O postupujúcom v dueli medzi kazašským Tobolom Kostanaj a litovským FK Panevežys rozhodol až jedenástkový rozstrel.
Ten zvládli lepšie (3:2) domáci a v ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojzápasu medzi FC UNA Strassen a Partizanom Belehrad, ktorý ide do odvety s náskokom 4:0.
Náskok z úvodných duelov využili Rijeka, ktorá vyradila severoírske Derry City, a Rakow. Ten zdolal Vallettu agregátne 7:1 (3:1, 4:0)
Do tretieho predkola tretej najvyššej klubovej súťaže UEFA postúpil aj Jablonec v zostave so slovenským stredopoliarom Sebastianom Nebylom, ktorý nastúpil v 77. minúte.
Jeho tím zdolal NK Varaždin 2:0 po minulotýždňovej prehre 2:3 na pôde chorvátskeho súpera.
Boj o pohárovú Európu sa naopak skončil pre slovenského útočníka Ľubomíra Tuptu, ktorého Neftči Baku vyhralo v Starej Zagore nad Dinamom Minsk 1:0 a nedobehlo manko z domácej prehry 2:4.
Konferenčná liga - odvety 2. predkola:
FK Auda – FCSB 4:1 (1:0)
/prvý zápas: 3:2, Auda postúpila/
Inter Turku – Basaksehir Istanbul 2:0 (1:0)
ČK: 88. Laine (Turku, po 2. ŽK) /prvý zápas: 1:1, Turku postúpilo/
FK Jablonec – NK Varaždin 2:0 (1:0)
/S. Nebyla (Jablonec) hral od 77. minúty/ /prvý zápas: 2:3, Jablonec postúpil/
Nõmme Kalju – FC Shelbourne 2:1 (0:1)
ČK: 31. Musolitin (Kalju) /prvý zápas: 2:5, Shelbourn postúpil/
FC Noah – Zimbru Kišiňov 2:1 (1:0)
/prvý zápas: 1:1, Noah postúpil/
Pjunik Jerevan – VSC Debrecín 0:0
/prvý zápas: 0:1, Debrecín postúpil/
FK Zira Baku – Paide Linnameeskond 1:1 (1:0)
/prvý zápas: 0:1, Paide postúpilo/
Tobol Kostanaj – FK Panevežys 1:1 pp (1:1, 0:0), 3:2 v rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 1:1, Tobol postúpil/
Atletic Club d'Escaldes – FC Vaduz 0:2 (0:1)
/prvý zápas: 0:4, Vaduz postúpil/
Ilves Tampere – FC Stjarnan 1:1 pp (0:0, 1:0), 5:4 v rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 0:1, Tampere postúpilo/
Levadia Tallinn – IFK Göteborg 1:3 pp (0:0, 0:1)
/prvý zápas: 2:1, Göteborg postúpil/
SK Brann Bergen – Universitatea Kluž 3:1 (2:1)
/prvý zápas: 2:2, Brann postúpil/
Dinamo Minsk – Neftči Baku 0:1 (0:1)
ČK: 90.+4. Sacko (Baku) /Ľ. Tupta hral do 58. minúty/ /prvý zápas: 4:2, Dinamo postúpilo/
ETO FC Győr – FC Bissen 1:1 (0:1)
ČK: 31. Zeghdane /prvý zápas: 6:2, Győr postúpil/
HB Tórshavn – FC Motherwell 0:3 (0:2)
/prvý zápas: 0:2, Motherwell postúpil/
FC Nordsjälland – GAIS Göteborg 6:0 (3:0)
/prvý zápas: 0:1, Nordsjälland postúpil/
FC Petrocub Hincesti – Borac Banja Luka 3:3 (2:0)
/prvý zápas: 0:3, Banja Luka postúpila/
FK Velež Mostar – FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA 0:3 (0:2)
/prvý zápas: 0:1, DAC postúpil/
Žalgiris Vilnius – Dinamo Tbilisi 7:2 (1:1)
/prvý zápas: 0:3, Žalgiris postúpil/
Derry City – HNK Rijeka 0:1 (0:1)
/prvý zápas: 0:1, Rijeka postúpila/
FC Valletta – Raków Čenstochová 0:4 (0:2)
ČK: 60. Sekulovič (Valleta, po 2. ŽK) /prvý zápas: 1:3, Raków postúpil/