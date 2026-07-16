Dunajská Streda spoznala súpera v predkole Konferenčnej ligy. Bosniansky tím uspel v odvete

Futbalisti bosnianskeho Fk Velež Mostar budú súpermi DAC Dunajská Streda v 2. predkole Konferenčnej ligy.
V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde moldavského FC Milsami Orhei 1:0 gólom Aldina Mešiča zo 62. minúty. V úvodnom dueli sa zrodila remíza 1:1.
Aj hráči albánskeho FC Dinamo Tirana postúpili do 2. predkola. V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde kazašského FC Astana 4:1 po predĺžení.
V úvodnom dueli prehrali doma 0:1. Ďalej ide aj fínsky Ilves Tampere, ktorý po bezgólovej remíze na ihrisku luxemburského FC Differdange 03 triumfoval doma 3:1.
Bieloruský BATE Borisov po dvoch bezgólových remízach s albánskym AF Elbasani uspel 5:4 v rozstrele z 11 m.
Gruzínskemu klubu Dila Gori stačila v odvete na pôde sanmarínskeho Virtus AC 1964 aj prehra 0:1, v prvom stretnutí totiž zvíťazil 3:1.
Konferenčná liga - 1. predkolo - odvetné zápasy:
Virtus AC 1964 – FC Dila Gori 1:0 (0:0)
/prvý zápas: 1:3, postúpila Dila Gori/
FK Sileks Kratovo – Dinamo Minsk 0:1 pp (0:1, 0:1), 5:6 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 1:0, postúpilo Dinamo Minsk/
Linfield FC – Nomme Kalju FC 2:2 (1:1)
/prvý zápas: 0:1, postúpilo Nomme Kalju/
FK Mornar Bar – Atletic Club d'Escaldes 1:2 (1:0)
/prvý zápas: 1:2, postúpil Atletic Club d'Escaldes/
BATE Borisov – AF Elbasani 0:0, 5:4 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 1:1, BATE Borisov postúpil do 2. predkola/
Dinamo Tbilisi – FC Mondorf-les-Bains 1:1 pp (0:1, 0:0)
/prvý zápas: 2:1, Dinamo Tbilisi postúpilo do 2. predkola/
Hamrun Spartans FC – NSÍ Runavík 1:2 (1:1)
/prvý zápas: 1:1, Runavík postúpil do 2. predkola/
FC Ballkani – Connah's Quay Nomads 3:2 (1:0)
/prvý zápas: 0:0, FC Balkani postúpil do 2. predkola/
KF Škendija – Europa FC 1:0 (0:0)
/prvý zápas: 5:0, Škendija postúpila do 2. predkola/
FC Milsami Orhei – FK Velež Mostar 0:1 (0:0)
/prvý zápas: 1:1, FK Velež Mostar postúpil do 2. predkola/
Víkingur Gøta – Stjarnan Garðabær 2:2 (0:0)
/prvý zápas: 1:3, Stjarnan Garðabær postúpil do 2. predkola/
FK Žalgiris Vilnius – OFK Petrovac 2:1 (0:0)
/prvý zápas: 3:1, Žalgiris Vilnius postúpil do 2. predkola/
FC Santa Coloma – Penybont FC 3:0 (1:0)
/prvý zápas: 1:0, FC Santa Coloma postúpil do 2. predkola/
Ilves Tampere – FC Differdange 03 3:1 (0:0)
/prvý zápas: 0:0, Ilves Tampere postúpil do 2. predkola/
Paide Linnameeskond – FC Hegelmann 3:0 (2:0)
/prvý zápas: 1:1, Paide Linnameeskond postúpil do 2. predkola/
St Joseph's FC – Bohemians FC 0:0
/prvý zápas: 0:2, Bohemians FC postúpil do 2. predkola/
FCI Levadia Tallinn – Caernarfon Town FC 5:0 (3:0)
/prvý zápas: 5:0, Levadia Tallinn postúpila do 2. predkola/
RFS Riga – Glentoran FC 2:0 (1:0)
/prvý zápas: 2:1, EFS Riga postúpil do 2. predkola/
FC Astana – FC Dinamo Tirana 1:4 pp (1:2, 1:0)
/prvý zápas: 1:0, FC Dinamo Tirana postúpil do 2. predkola/
FC Inter Turku – FK Sarajevo 2:1 (0:1)
/prvý zápas: 1:1, FC Inter Turku postúpil do 2. predkola/
FK Jelimaj Semej – FC Alaškert 2:2 pp (1:1, 1:1), 5:6 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 1:1, FC Alaškert postúpil do 2. predkola/
FC Torpedo Kutaisi – Zira FK 0:3 (0:2)
/prvý zápas: 0:3, Zira postúpila do 2. predkola/
FC Pjunik Jerevan – Marsaxlokk FC 1:0 (0:0)
/prvý zápas: 3:0, Pjunik Jerevan postúpil do 2. predkola/