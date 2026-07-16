Dunajská Streda spoznala súpera v predkole Konferenčnej ligy. Bosniansky tím uspel v odvete

Futbalisti tímu FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Futbalisti tímu FC DAC 1904 Dunajská Streda. (Autor: DAC 1904﻿)
TASR|16. júl 2026 o 21:10
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V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde moldavského FC Milsami Orhei.

Futbalisti bosnianskeho Fk Velež Mostar budú súpermi DAC Dunajská Streda v 2. predkole Konferenčnej ligy.

V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde moldavského FC Milsami Orhei 1:0 gólom Aldina Mešiča zo 62. minúty. V úvodnom dueli sa zrodila remíza 1:1.

Aj hráči albánskeho FC Dinamo Tirana postúpili do 2. predkola. V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde kazašského FC Astana 4:1 po predĺžení.

V úvodnom dueli prehrali doma 0:1. Ďalej ide aj fínsky Ilves Tampere, ktorý po bezgólovej remíze na ihrisku luxemburského FC Differdange 03 triumfoval doma 3:1.

Bieloruský BATE Borisov po dvoch bezgólových remízach s albánskym AF Elbasani uspel 5:4 v rozstrele z 11 m.

Gruzínskemu klubu Dila Gori stačila v odvete na pôde sanmarínskeho Virtus AC 1964 aj prehra 0:1, v prvom stretnutí totiž zvíťazil 3:1.

Konferenčná liga - 1. predkolo - odvetné zápasy:

Virtus AC 1964 – FC Dila Gori 1:0 (0:0)

/prvý zápas: 1:3, postúpila Dila Gori/

FK Sileks Kratovo – Dinamo Minsk 0:1 pp (0:1, 0:1), 5:6 po rozstrele z 11 m

/prvý zápas: 1:0, postúpilo Dinamo Minsk/

Linfield FC – Nomme Kalju FC 2:2 (1:1)

/prvý zápas: 0:1, postúpilo Nomme Kalju/

FK Mornar Bar – Atletic Club d'Escaldes 1:2 (1:0)

/prvý zápas: 1:2, postúpil Atletic Club d'Escaldes/

BATE Borisov – AF Elbasani 0:0, 5:4 po rozstrele z 11 m

/prvý zápas: 1:1, BATE Borisov postúpil do 2. predkola/

Dinamo Tbilisi – FC Mondorf-les-Bains 1:1 pp (0:1, 0:0)

/prvý zápas: 2:1, Dinamo Tbilisi postúpilo do 2. predkola/

Hamrun Spartans FC – NSÍ Runavík 1:2 (1:1)

/prvý zápas: 1:1, Runavík postúpil do 2. predkola/

FC Ballkani – Connah's Quay Nomads 3:2 (1:0)

/prvý zápas: 0:0, FC Balkani postúpil do 2. predkola/

KF Škendija – Europa FC 1:0 (0:0)

/prvý zápas: 5:0, Škendija postúpila do 2. predkola/

FC Milsami Orhei – FK Velež Mostar 0:1 (0:0)

/prvý zápas: 1:1, FK Velež Mostar postúpil do 2. predkola/

Víkingur Gøta – Stjarnan Garðabær 2:2 (0:0)

/prvý zápas: 1:3, Stjarnan Garðabær postúpil do 2. predkola/

FK Žalgiris Vilnius – OFK Petrovac 2:1 (0:0)

/prvý zápas: 3:1, Žalgiris Vilnius postúpil do 2. predkola/

FC Santa Coloma – Penybont FC 3:0 (1:0)

/prvý zápas: 1:0, FC Santa Coloma postúpil do 2. predkola/

Ilves Tampere – FC Differdange 03 3:1 (0:0)

/prvý zápas: 0:0, Ilves Tampere postúpil do 2. predkola/

Paide Linnameeskond – FC Hegelmann 3:0 (2:0)

/prvý zápas: 1:1, Paide Linnameeskond postúpil do 2. predkola/

St Joseph's FC – Bohemians FC 0:0

/prvý zápas: 0:2, Bohemians FC postúpil do 2. predkola/

FCI Levadia Tallinn – Caernarfon Town FC 5:0 (3:0)

/prvý zápas: 5:0, Levadia Tallinn postúpila do 2. predkola/

RFS Riga – Glentoran FC 2:0 (1:0)

/prvý zápas: 2:1, EFS Riga postúpil do 2. predkola/

FC Astana – FC Dinamo Tirana 1:4 pp (1:2, 1:0)

/prvý zápas: 1:0, FC Dinamo Tirana postúpil do 2. predkola/

FC Inter Turku – FK Sarajevo 2:1 (0:1)

/prvý zápas: 1:1, FC Inter Turku postúpil do 2. predkola/

FK Jelimaj Semej – FC Alaškert 2:2 pp (1:1, 1:1), 5:6 po rozstrele z 11 m

/prvý zápas: 1:1, FC Alaškert postúpil do 2. predkola/

FC Torpedo Kutaisi – Zira FK 0:3 (0:2)

/prvý zápas: 0:3, Zira postúpila do 2. predkola/

FC Pjunik Jerevan – Marsaxlokk FC 1:0 (0:0)

/prvý zápas: 3:0, Pjunik Jerevan postúpil do 2. predkola/

Konferenčná liga

    Futbalisti tímu FC DAC 1904 Dunajská Streda.
    Futbalisti tímu FC DAC 1904 Dunajská Streda.
    Dunajská Streda spoznala súpera v predkole Konferenčnej ligy. Bosniansky tím uspel v odvete
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