Rozbehnutý Šamorín nemal problém ani so Slovanom, Pohronie s prvou prehrou

Futbalisti Šamorína
Futbalisti Šamorína (Autor: Facebook/FC ŠTK 1914 Šamorín)
Sportnet|9. aug 2026 o 12:40
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Šamorínčania poskočili v tabuľke na druhé miesto.

Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín zvíťazili v treťom kole novej sezóny MONACObet ligy na pôde rezervy Slovana Bratislava 2:1.

Šamorínčania si pripísali tretiu výhru v sezóne a v tabuľke sa posunuli na druhé miesto za vedúcu Petržalku.

V ďalšom zápase vyšlo prvýkrát naprázdno Pohronie, ktoré prehralo na ihrisku B-tímu Žiliny 1:2.

MONACObet liga - 3. kolo:

ŠK Slovan Bratislava B - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:2 (0:1)

Góly: 83. Gabriš - 45. Ihejirika, 57. Kiza

Rozhodovali: Gago - Straka, Fodor, ŽK: Balog, Tomáško - Pavúk, Weber

Diváci: 185 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Žilina B - Pohronie 2:1 (1:0)

Góly: 19. Traore, 81. Pekelský - 65. Dovičák (vlastný)

Rozhodovali: Čiernik - Mihalík, Gregorec, ŽK: Škvarka (Žil.)

Diváci:﻿ 120

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
3
0
0
7:2
9
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
0
1
3:3
6
V
V
P
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
12
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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