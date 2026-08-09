Rozbehnutý Šamorín nemal problém ani so Slovanom, Pohronie s prvou prehrou

Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín zvíťazili v treťom kole novej sezóny MONACObet ligy na pôde rezervy Slovana Bratislava 2:1.
Šamorínčania si pripísali tretiu výhru v sezóne a v tabuľke sa posunuli na druhé miesto za vedúcu Petržalku.
V ďalšom zápase vyšlo prvýkrát naprázdno Pohronie, ktoré prehralo na ihrisku B-tímu Žiliny 1:2.
MONACObet liga - 3. kolo:
ŠK Slovan Bratislava B - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:2 (0:1)
Góly: 83. Gabriš - 45. Ihejirika, 57. Kiza
Rozhodovali: Gago - Straka, Fodor, ŽK: Balog, Tomáško - Pavúk, Weber
Diváci: 185 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MŠK Žilina B - Pohronie 2:1 (1:0)
Góly: 19. Traore, 81. Pekelský - 65. Dovičák (vlastný)
Rozhodovali: Čiernik - Mihalík, Gregorec, ŽK: Škvarka (Žil.)
Diváci: 120
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
3
0
0
7:2
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
0
1
3:3
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
6:6
4
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
MFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body