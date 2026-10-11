Nevýrazné AC Miláno stratilo ďalšie body, Lazio sa dotiahlo sa vedúci Inter

Futbalisti AS Rím remizovali v nedeľnom zápase Serie A s Comom 0:0.
Nevyužili tak možnosť bodovo sa dotiahnuť na vedúci Inter Miláno, ale na pôde súpera hrali takmer celý druhý polčas bez vylúčeného Donyella Malena. Como má po šiestich kolách na konte 11 bodov a je šieste.
V nedeľu bolo v akcii aj rímske Lazio, ktoré zvíťazilo nad Monzou 3:1 a posunulo sa na druhú priečku pred svojho mestského rivala.
Za obhajcom titulu Interom zaostáva len o skóre. Hostia hrali od 35. minúty v oslabení, červenú kartu za faul na Tijjanina Noslina videl stopér Lorenzo Lucchesi.
Tretíkrát v sezóne získali len jeden bod hráči AC Miláno, ktorí remizovali na trávniku US Sassuolo 1:1.
Vedenie po góle Adriena Rabiota si udržali necelé tri minúty, deľbu bodov totiž vzápätí zariadil Cas Odenthal. „Rossoneri“ sú v tabuľke piati, Sassuolo desiate.
V ďalšom zápase hráči Lecce podľahli Bologni 1:2 a utrpeli štvrtú prehru v tomto ročníku. Víťazný gól hostí vsietil v 75. minúte Jay Enem, pre ktorého to bol prvý zásah v najvyššej talianskej súťaži.
Serie A - 6. kolo:
US Sassuolo - AC Miláno 1:1 (0:0)
Góly: 68. Odenthal - 63. Rabiot
Lazio Rím - AC Monza 3:1 (2:0)
Góly: 3. Tavares, 23. Isaksen, 88. Pinamonti - 46. Goglichidze, ČK: 35. Lucchesi (Monza)
US Lecce - Bologna FC 1:2 (0:1)
Góly: 64. Fatah - 17. Orsolini, 75. Enem
Como 1907 - AS Rím 0:0
ČK: 53. Malen (Rím)