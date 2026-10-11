VIDEO: Po vylúčení nastal zlom. Man City vyraboval Liverpool a zostáva neporazený

Futbalisti Manchestru City sú v tejto sezóne anglickej Premier League naďalej nezdolaní.
V nedeľnom šlágri 6. kola triumfovali v Liverpoole 3:0 a na čele tabuľky majú trojbodový náskok pred obhajcom titulu Arsenalom Londýn.
Pre City to bol prvý zápas, odkedy nezávislá komisia uznala klub vinným z viac ako 100 porušení finančných pravidiel najvyššej súťaže.
VIDEO: Úvodný gól Haalanda
Domáci fanúšikovia v súvislosti s rozhodnutím okolo Anfieldu rozvešali plagáty a predávali tričká s nápisom „podvodníci“.
Súboj ponúkol viac-menej vyrovnaný priebeh až do 62. minúty, keď stredopoliar „The Reds“ Ryan Gravenberch videl druhú žltú kartu za faul na striedajúceho Jeremyho Dokua a oslabil svoj tím.
Presilovku do troch minút využil nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý skóroval vo štvrtom vzájomnom zápase v rade. Vzápätí sa parádnou obaľovačkou blysol Doku a v 78. minúte upravil na konečných 3:0 z pohľadu hostí Rayan Cherki.
„Citizens“ pod vedením nového trénera Enza Marescu vyhrali všetky stretnutia okrem augustového zápasu o anglický Superpohár (FA Community Shield) proti Arsenalu (0:3).
Liverpool utrpel prvú prehru od letného príchodu Andoniho Iraolu, no keďže v Premier League trikrát remizoval, v tabuľke mu patrí až deviata pozícia.
Hráči Crystal Palace si vybojovali druhé ligové víťazstvo, úradujúci šampióni Konferenčnej ligy doma zdolali Nottingham 3:1 a v tabuľke poskočili na priebežnú 12. priečku.
Skóre v Selhurst Parku otvoril už v 3. minúte hosťujúci Dan Ndoye. Nottingham bol aktívnejší, ale záver polčasu vyšiel lepšie domácim.
Po peknej tímovej kombinácii najskôr vyrovnal Daiči Kamada a v nadstavenom čase sa po rohovom kope presadil Jefferson Lerma. V druhej polovici ešte spečatil triumf domácich Yeremy Pino. „Lesníci“ klesli na 14. miesto.
Nováčik najvyššej súťaže Hull City remizoval s Evertonom 2:2. Po otváracom zásahu domáceho Joea Gelhardta otočili skóre v prospech liverpoolskeho tímu Kiernan Dewsbury-Hall s Thiernom Barrym, ale deľbu bodov napokon v 74. minúte zariadil Mohamed Belloumi.
Hull sa posunul na ôsmu pozíciu, Everton si po štvrtej remíze v tomto ročníku polepšil na piatu priečku.
Premier League - 6. kolo:
Liverpool FC - Manchester City 0:3 (0:0)
Góly: 65. Haaland, 68. Doku, 78. Cherki, ČK: 62. Gravenberch (Liverpool, po 2. ŽK)
Crystal Palace - Nottingham Forest 3:1 (2:1)
Góly: 41. Kamada, 45.+4 Lerma, 59. Pino - 3. Ndoye
Hull City - Everton FC 2:2 (0:0)
Góly: 48. Gelhardt, 74. Belloumi - 55. Dewsbury-Hall, 68. Barry