Futbalisti Barcelony zvíťazili na pôde Deportiva La Coruňa 5:1 v nedeľnom dueli 14. kola španielskej La Ligy.
Pripísali si tak štvrté ligové víťazstvo za sebou a na čele tabuľky majú náskok piatich bodov pred Atleticom Madrid a šiestich bodov pred Realom Madrid.
Za hostí sa blysol hetrikom Raphinha a do streleckej listiny sa zapísali aj Lamine Yamal a Dani Olmo, zatiaľ čo gól domácich strelil Pierre-Emerick Aubameyang.
VIDEO: Gól Yamala
Valencia a Osasuna si predtým rozdelili body po remíze 1:1. Hostí poslal do vedenia v 63. minúte Ruben Garcia a za Valenciu vyrovnal v 74. minúte Hugo Duro.
La Liga - 14. kolo
Deportivo La Coruňa – FC Barcelona 1:5 (1:2)
Góly: 9. Aubameyang - 50., 83. a 90.+1 Raphinha, 2. Yamal, 20. Olmo
Valencia CF – CA Osasuna 1:1 (0:0)
Góly: 74. Duro - 63. Garcia