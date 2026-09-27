USA v príprave zničili juhoamerický tím. Kanada oslavuje vďaka jedinému gólu

Futbalisti USA zvíťazili v prípravnom stretnutí v Orlande nad Peru 4:1.
Domáci rozhodli o výhre v druhom polčase, gólovo sa presadili aj debutanti Justin Ellis a Julian Hall.
V ďalších zápasoch Kanada zdolala Čile 1:0 a Mexiko remizovalo s Kolumbiou 1:1.
Prípravné zápasy - 27. september
USA - Peru 4:1 (1:1)
Góly: 4. Ellis, 66. Tillman (z 11 m), 72. Hall, 90. Berhalter - 15. Lapadula
Kanada - Čile 1:0 (1:0)
Gól: 12. J. David
ČK: 35. Cepeda, 50. Suazo (obaja Čile) po 2. ŽK
Mexiko - Kolumbia 1:1 (0:1)
Góly: 62. Mora - 9. L. Suarez