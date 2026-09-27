USA v príprave zničili juhoamerický tím. Kanada oslavuje vďaka jedinému gólu

Kanada oslavuje gól.
Kanada oslavuje gól. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|27. sep 2026 o 07:41
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V ďalšom zápase remizovalo Mexiko s Kolumbiou.

Futbalisti USA zvíťazili v prípravnom stretnutí v Orlande nad Peru 4:1.

Domáci rozhodli o výhre v druhom polčase, gólovo sa presadili aj debutanti Justin Ellis a Julian Hall.

V ďalších zápasoch Kanada zdolala Čile 1:0 a Mexiko remizovalo s Kolumbiou 1:1.

Prípravné zápasy - 27. september

USA - Peru 4:1 (1:1)

Góly: 4. Ellis, 66. Tillman (z 11 m), 72. Hall, 90. Berhalter - 15. Lapadula

Kanada - Čile 1:0 (1:0)

Gól: 12. J. David

ČK: 35. Cepeda, 50. Suazo (obaja Čile) po 2. ŽK

Mexiko - Kolumbia 1:1 (0:1)

Góly: 62. Mora - 9. L. Suarez

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