    ViOn odštartoval sezónu triumfom na Pasienkoch, zvíťazila aj Petržalka

    Momentka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce
    Momentka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce (Autor: FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble)
    Sportnet|26. júl 2026 o 12:27
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    Výhru Moraviec zariadil poľský stredopoliar.

    Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce zvíťazili v úvodnom kole novej sezóne MONACObet ligy na pôde rezervného tímu Slovana Bratislava 1:0.

    O troch bodoch pre jedného z favoritov na postup do Niké ligy rozhodol 21-ročný Poliak Oskar Lachowicz.

    Trojbodový štart má za sebou aj Petržalka, ktorá triumfovala v Žiline po zásahoch Lukáša Gašparoviča a Elvisa Isaaca 2:0.

    MONACObet liga - 1. kolo

    ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0)

    Gól: 74. Lachowicz

    Rozhodovali: Vaňo - Gregorec, Kolesnáč, ŽK: Balog, Veľký, Minka - Bagín, Bugár, 210 divákov.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    MŠK Žilina B - FC Petržalka 0:2 (0:0)

    Góly: 77. Gašparovič, 84. Isaac

    Rozhodovali: Fúsek - Mihalík, Krivošík, ŽK: Diouf, Pavlík - Ňiňaj, Šefčík, Deligiannis, 214 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Tabuľka II. ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    2
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    4
    FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    5
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    6
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    1
    0
    1
    0
    3:3
    1
    R
    7
    FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    1
    0
    1
    0
    3:3
    1
    R
    8
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    9
    FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    10
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    13
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    14
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    15
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    16
    MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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