ViOn odštartoval sezónu triumfom na Pasienkoch, zvíťazila aj Petržalka

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce zvíťazili v úvodnom kole novej sezóne MONACObet ligy na pôde rezervného tímu Slovana Bratislava 1:0.
O troch bodoch pre jedného z favoritov na postup do Niké ligy rozhodol 21-ročný Poliak Oskar Lachowicz.
Trojbodový štart má za sebou aj Petržalka, ktorá triumfovala v Žiline po zásahoch Lukáša Gašparoviča a Elvisa Isaaca 2:0.
MONACObet liga - 1. kolo
ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0)
Gól: 74. Lachowicz
Rozhodovali: Vaňo - Gregorec, Kolesnáč, ŽK: Balog, Veľký, Minka - Bagín, Bugár, 210 divákov.
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Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MŠK Žilina B - FC Petržalka 0:2 (0:0)
Góly: 77. Gašparovič, 84. Isaac
Rozhodovali: Fúsek - Mihalík, Krivošík, ŽK: Diouf, Pavlík - Ňiňaj, Šefčík, Deligiannis, 214 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>