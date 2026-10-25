Bratislava zažila štvorgólové derby, Inter si drží dobrú formu. Malženice sfúkli ViOn

Záber zo zápasu Slovan Bratislava B - Inter Bratislava
Záber zo zápasu Slovan Bratislava B - Inter Bratislava (Autor: skslovan.com)
Sportnet|25. okt 2026 o 13:17
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Inter v MONACObet lige nenašiel premožiteľa už dva mesiace.

V bratislavskom derby medzi B-tímom Slovana Bratislava a Interom Bratislava sa v 14. kole druhej najvyššej súťaže zrodila remíza 2:2.

Domáci viedli po prvom polčase 2:1, hostia však po prestávke vyrovnali a udržali si sériu bez prehry.

Hladký priebeh mal súboj v Malženiciach, kde domáci tím privítal ViOn Zlaté Moravce.

Malženice rozhodli o svojom triumfe už v prvom dejstve dvoma gólmi a po prestávke pridali aj tretí zásah. Po presvedčivom výkone tak zdolali favorita 3:0.

V trojici zápasov sa darilo aj rezerve Žiliny. Tá síce proti poslednému Zvolenu po prvom polčase remizovala 1:1, no v druhej časti hry dokázala strhnúť víťazstvo na svoju stranu a po výhre 2:1 si do tabuľky pripísala tri body.

MONACObet liga - 14. kolo (nedeľa):

Slovan Bratislava B - Inter Bratislava 2:2 (2:1)

Góly: 24. Hofstädter, 33. Yirajang - 40. Tóth, 69. Betík

Rozhodovali: Marhefka - Tůma, Tabiš, ŽK: Yirajang, Sa. Camara, Šalkovič, Minka - Egbe, Remeň, Vantruba, Tóth

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Malženice - ViOn Zlaté Moravce 3:0 (2:0)

Góly: 36. Husár, 40. Fábry, 90.+1 Boledovič

Rozhodovali: Kolofík - Pozor, Hrenák, ŽK: Turanský, Husár, Fábry - Lachowicz, Maťo, 412 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Žilina B - Zvolen 2:1 (1:1)

Góly: 37. Prekop, 89. Diouf - 26. Gono

Rozhodovali: Janček - Lenický, Krivošík, ŽK: Yendare, Petruška, Koribský - Qose, ČK: 28. Yendare po 2. ŽK - 20. Petrák, 130 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
12
9
2
1
22:8
29
R
R
V
V
P
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
9
1
2
23:13
28
R
P
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
7
1
4
21:16
22
V
V
P
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
4
4
4
17:14
16
P
V
V
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
3
4
5
13:14
13
P
R
P
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
3
2
7
16:21
11
P
R
P
V
P
14
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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