Bratislava zažila štvorgólové derby, Inter si drží dobrú formu. Malženice sfúkli ViOn

V bratislavskom derby medzi B-tímom Slovana Bratislava a Interom Bratislava sa v 14. kole druhej najvyššej súťaže zrodila remíza 2:2.
Domáci viedli po prvom polčase 2:1, hostia však po prestávke vyrovnali a udržali si sériu bez prehry.
Hladký priebeh mal súboj v Malženiciach, kde domáci tím privítal ViOn Zlaté Moravce.
Malženice rozhodli o svojom triumfe už v prvom dejstve dvoma gólmi a po prestávke pridali aj tretí zásah. Po presvedčivom výkone tak zdolali favorita 3:0.
V trojici zápasov sa darilo aj rezerve Žiliny. Tá síce proti poslednému Zvolenu po prvom polčase remizovala 1:1, no v druhej časti hry dokázala strhnúť víťazstvo na svoju stranu a po výhre 2:1 si do tabuľky pripísala tri body.
MONACObet liga - 14. kolo (nedeľa):
Slovan Bratislava B - Inter Bratislava 2:2 (2:1)
Góly: 24. Hofstädter, 33. Yirajang - 40. Tóth, 69. Betík
Rozhodovali: Marhefka - Tůma, Tabiš, ŽK: Yirajang, Sa. Camara, Šalkovič, Minka - Egbe, Remeň, Vantruba, Tóth
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Malženice - ViOn Zlaté Moravce 3:0 (2:0)
Góly: 36. Husár, 40. Fábry, 90.+1 Boledovič
Rozhodovali: Kolofík - Pozor, Hrenák, ŽK: Turanský, Husár, Fábry - Lachowicz, Maťo, 412 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Žilina B - Zvolen 2:1 (1:1)
Góly: 37. Prekop, 89. Diouf - 26. Gono
Rozhodovali: Janček - Lenický, Krivošík, ŽK: Yendare, Petruška, Koribský - Qose, ČK: 28. Yendare po 2. ŽK - 20. Petrák, 130 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>