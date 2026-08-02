Sigma sa podarilo dvakrát vrátiť do zápasu. V Prahe nepadol ani gól

Futbalisti SK Sigma Olomouc oslavujú gól.
Futbalisti SK Sigma Olomouc oslavujú gól. (Autor: X / SK Sigma Olomouc)
TASR|2. aug 2026 o 19:47
ShareTweet0

Bohemians a Hradec Králové uhrali bezgólovú remízu.

Futbalisti Sigmy Olomouc a Mladej Boleslavi sa v nedeľňajšom stretnutí 2. kola českej najvyššej súťaže rozišli nerozhodne po remíze 2:2. Mladá Boleslav má na konte 4 body, Sigma získala prvý v sezóne.

Bohemians a Hradec Králové uhrali bezgólovú remízu. Pražania si zapísali prvý bod v sezóne, východočesi sa dostali na hranicu štyroch bodov.

Chance liga - 2. kolo

Bohemians 1905 Praha – FC Hradec Králové 0:0

/T. Frühwald odchytal celé stretnutie, D. Javorček a L. Almási odohrali celý duel - J. Uhrinčať nastúpil v 55. min, S. Dancák v 83. min/

SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)

Góly: 34. Tkáč, 87. Sejk - 10. John, 81. Šubert

/brankár M. Hruška a M. Malý sedeli na lavičke - M. Králik odohral celý duel, L. Letenay nastúpil v 67. minúte/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Futbalisti SK Sigma Olomouc oslavujú gól.
    Futbalisti SK Sigma Olomouc oslavujú gól.
    Sigma sa podarilo dvakrát vrátiť do zápasu. V Prahe nepadol ani gól
    dnes 19:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Sigma sa podarilo dvakrát vrátiť do zápasu. V Prahe nepadol ani gól