Sigma sa podarilo dvakrát vrátiť do zápasu. V Prahe nepadol ani gól

Futbalisti Sigmy Olomouc a Mladej Boleslavi sa v nedeľňajšom stretnutí 2. kola českej najvyššej súťaže rozišli nerozhodne po remíze 2:2. Mladá Boleslav má na konte 4 body, Sigma získala prvý v sezóne.
Bohemians a Hradec Králové uhrali bezgólovú remízu. Pražania si zapísali prvý bod v sezóne, východočesi sa dostali na hranicu štyroch bodov.
Chance liga - 2. kolo
Bohemians 1905 Praha – FC Hradec Králové 0:0
/T. Frühwald odchytal celé stretnutie, D. Javorček a L. Almási odohrali celý duel - J. Uhrinčať nastúpil v 55. min, S. Dancák v 83. min/
SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)
Góly: 34. Tkáč, 87. Sejk - 10. John, 81. Šubert
/brankár M. Hruška a M. Malý sedeli na lavičke - M. Králik odohral celý duel, L. Letenay nastúpil v 67. minúte/