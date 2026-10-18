Como pokračuje vo výborných výsledkoch. Lecce si jasne poradilo s Udinese

Futbalisti Udinese prehrali v 7. kole talianskej Serie A s Lecce 0:3. O triumfe hostí rozhodli v prvom polčase Kialonda Gaspar a Konan N'Dri, v závere pridal tretí gól Jamil Siebert.
Fiorentina podľahla Comu 1:3 a v tabuľke je predposledná. Účastník Ligy majstrov sa vďaka zisku troch bodov posunul na štvrtú priečku.
Serie A - 7. kolo
ACF Fiorentina – Como 1907 1:3 (1:2)
Góly: 43. Pongračič - 32. Liberali, 36. Paz, 57. Douvikas
Udinese Calcio - US Lecce 0:3 (0:2)
Góly: 11. Gaspar, 33. K. N’Dri, 86. Siebert