Como pokračuje vo výborných výsledkoch. Lecce si jasne poradilo s Udinese

Como oslavuje gól.
Como oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|18. okt 2026 o 17:38
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Fiorentina je predposledná, Como sa posunulo na štvrté miesto.

Futbalisti Udinese prehrali v 7. kole talianskej Serie A s Lecce 0:3. O triumfe hostí rozhodli v prvom polčase Kialonda Gaspar a Konan N'Dri, v závere pridal tretí gól Jamil Siebert.

Fiorentina podľahla Comu 1:3 a v tabuľke je predposledná. Účastník Ligy majstrov sa vďaka zisku troch bodov posunul na štvrtú priečku.

Serie A - 7. kolo

ACF Fiorentina – Como 1907 1:3 (1:2)

Góly: 43. Pongračič - 32. Liberali, 36. Paz, 57. Douvikas

Udinese Calcio - US Lecce 0:3 (0:2)

Góly: 11. Gaspar, 33. K. N’Dri, 86. Siebert

Tabuľka Serie A

Serie A

    Como oslavuje gól.
    Como oslavuje gól.
    Como pokračuje vo výborných výsledkoch. Lecce si jasne poradilo s Udinese
    dnes 17:38
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