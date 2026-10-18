VIDEO: Neuveriteľný gól z polovice ihriska. Brighton aj vďaka nemu zdemoloval Crystal Palace

Futbalisti Brightonu potvrdili skvelú formu aj v 7. kole anglickej Premier League, keď na domácej pôde zdolali Crystal Palace presvedčivo 5:0.
Už po desiatich minútach viedli 3:0. Paraguajský reprezentant Diego Gomez sa zaskvel gólom z polovice ihriska, ktorým pripomenul exportný zásah Davida Beckhama zo zápasu medzi Manchestrom United a Wimbledonom v roku 1996.
Gomez si v 7. minúte v blízkosti stredovej čiary všimol, že brankár Walter Benitez je ďaleko pred šestnástkou a preloboval ho.
Brighton sa v neúplnej tabuľke posunul na druhé miesto o bod pred Arsenal, ktorý čakal podvečer duel na ihrisku Nottinghamu Forest.
VIDEO: Diego Gomez a jeho gól z polovice ihriska
Leeds United remizoval s Manchestrom United 1:1. Bournemouth si poradil so Sunderlandom 2:0, hostia dohrávali od 17. minúty bez vylúčeného Kevina Dansa.
Premier League - 7. kolo
Brighton & Hove Albion – Crystal Palace 5:0 (3:0)
Góly: 4. Canvot (vlastný), 7. Gomez, 10. Ayari, 49. Kostoulas, 84. Hinshelwood
AFC Bournemouth – AFC Sunderland 2:0 (1:0)
Góly: 6. Tavernier, 48. Evanilson, ČK: 17. Danso (Sunderland)
Leeds United – Manchester United 1:1 (0:1)
Góly: 51. Calvert-Lewin - 35. Mbeumo