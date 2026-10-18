Sparta sa opäť nedočkala víťazstva. V Ostrave nestrelila ani gól

Hráč Sparty Josimar Alcocer.
Hráč Sparty Josimar Alcocer. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. okt 2026 o 17:45
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Hráči Zbrojovky Brno zvíťazili na ihrisku 1. FC Slovácko.

Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík zo Sparty Praha vychytal čisté konto v nedeľňajšom zápase 11. kola českej ligy.

Jeho tím remizoval na ihrisku Baníka Ostrava 0:0. Sparta nenadviazala na tri víťazné zápasy a po 11 dueloch má v tabuľke 19 bodov. Pre 24-ročného Surovčíka to bolo piate čisté konto v sezóne.

Hráči Zbrojovky Brno zvíťazili na ihrisku 1. FC Slovácko 2:1. Slovenský brankár Adam Hrdina odchytal v ich drese celý zápas.

Dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách a na konte majú 11 bodov. Slovácko figuruje na predposlednom mieste so 7 bodmi.

Česká liga - 11. kolo

1. FC Slovácko – FC Zbrojovka Brno 1:2 (0:1)

Góly: 90.+4 Behiratche - 40. Vašulín (z 11 m), 75. Vachoušek

/Blahút hral do 65. min., Šviderský hral od 7. min. - Hrdina odchytal celý zápas, Rymarenko bol na lavičke/

FC Baník Ostrava – AC Sparta Praha 0:0

/Kmeť a Musák hrali od 79. min., Budinský bol na lavičke - Surovčík odchytal celý zápas, Zajac bol na lavičke/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

Česko

    Hráč Sparty Josimar Alcocer.
    Hráč Sparty Josimar Alcocer.
    Sparta sa opäť nedočkala víťazstva. V Ostrave nestrelila ani gól
    dnes 17:45
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