Sparta sa opäť nedočkala víťazstva. V Ostrave nestrelila ani gól

Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík zo Sparty Praha vychytal čisté konto v nedeľňajšom zápase 11. kola českej ligy.
Jeho tím remizoval na ihrisku Baníka Ostrava 0:0. Sparta nenadviazala na tri víťazné zápasy a po 11 dueloch má v tabuľke 19 bodov. Pre 24-ročného Surovčíka to bolo piate čisté konto v sezóne.
Hráči Zbrojovky Brno zvíťazili na ihrisku 1. FC Slovácko 2:1. Slovenský brankár Adam Hrdina odchytal v ich drese celý zápas.
Dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách a na konte majú 11 bodov. Slovácko figuruje na predposlednom mieste so 7 bodmi.
Česká liga - 11. kolo
1. FC Slovácko – FC Zbrojovka Brno 1:2 (0:1)
Góly: 90.+4 Behiratche - 40. Vašulín (z 11 m), 75. Vachoušek
/Blahút hral do 65. min., Šviderský hral od 7. min. - Hrdina odchytal celý zápas, Rymarenko bol na lavičke/
FC Baník Ostrava – AC Sparta Praha 0:0
/Kmeť a Musák hrali od 79. min., Budinský bol na lavičke - Surovčík odchytal celý zápas, Zajac bol na lavičke/