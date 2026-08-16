Petržalka zostáva lídrom. Považská Bystrica vyhrala tesne a zneškodnila penaltu

Radosť hráčov FC Petržalka po strelení gólu.
Radosť hráčov FC Petržalka po strelení gólu. (Autor: Facebook/FC Petržalka)
Sportnet, TASR|16. aug 2026 o 13:28
ShareTweet0

Petržalka je po štyroch zápasoch stopercentná.

Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v nedeľnom šlágri 4. kola MONACObet ligy nad Tatranom Prešov 4:2.

Na čele tabuľky tak sú naďalej stopercentní, po štyroch zápasoch majú na konte 12 bodov a skóre 13:2.

V ďalšom zápase Malženice doma podľahli Považskej Bystrici 1:2. Hostia sa vďaka tomu vyšvihli na 2. miesto tabuľky.

MONACObet liga - 4. kolo:

OFK Malženice - MŠK Považská Bystrica 1:2

Góly: 75. Mojžíš - 36. Mynář, 73. Kucharčík. Rozhodcovia: Chromý – Farkaš, Hrobárik,

Žlté karty: Husár, Šarmír, Horvát, Henyig - Zemko, Káčerík, Javorčík,

Červená Karta: 89. Henyig (Malženice)

Rozhodovali: Andrej Chromý – Marek Farkaš, Dávid Hrobárik

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Petržalka - FC Tatran Prešov 4:2

Góly: 15. a 21. Sliacky, 68. a 74. Goljan - 64. Sabolčík, 76. Franko. Rozhodcovia: Kráľovič – Vitko, Poruban,

Žlté karty: Breznik – Regáli.

Rozhodovali: Kráľovič – Vitko, Poruban.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
4
4
0
0
13:2
12
V
V
V
V
2
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
3
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
3
0
1
7:4
9
P
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
2
0
10:3
8
R
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
3:3
7
R
V
V
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
2
1
1
6:6
7
P
R
V
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
2
1
1
9:7
7
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
2
0
2
7:4
6
V
V
P
P
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
1
3
0
8:6
6
V
R
R
R
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
2
1
4:4
5
R
P
R
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
1
1
2
6:7
4
P
R
V
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
4
0
2
2
3:5
2
R
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
4
0
1
3
1:9
1
P
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
4
0
0
4
1:15
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Niké ligy.online
    FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Niké ligy.online
    ONLINE: FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)
    dnes 14:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Petržalka zostáva lídrom. Považská Bystrica vyhrala tesne a zneškodnila penaltu