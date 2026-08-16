Petržalka zostáva lídrom. Považská Bystrica vyhrala tesne a zneškodnila penaltu

Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v nedeľnom šlágri 4. kola MONACObet ligy nad Tatranom Prešov 4:2.
Na čele tabuľky tak sú naďalej stopercentní, po štyroch zápasoch majú na konte 12 bodov a skóre 13:2.
V ďalšom zápase Malženice doma podľahli Považskej Bystrici 1:2. Hostia sa vďaka tomu vyšvihli na 2. miesto tabuľky.
MONACObet liga - 4. kolo:
OFK Malženice - MŠK Považská Bystrica 1:2
Góly: 75. Mojžíš - 36. Mynář, 73. Kucharčík. Rozhodcovia: Chromý – Farkaš, Hrobárik,
Žlté karty: Husár, Šarmír, Horvát, Henyig - Zemko, Káčerík, Javorčík,
Červená Karta: 89. Henyig (Malženice)
Rozhodovali: Andrej Chromý – Marek Farkaš, Dávid Hrobárik
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Petržalka - FC Tatran Prešov 4:2
Góly: 15. a 21. Sliacky, 68. a 74. Goljan - 64. Sabolčík, 76. Franko. Rozhodcovia: Kráľovič – Vitko, Poruban,
Žlté karty: Breznik – Regáli.
Rozhodovali: Kráľovič – Vitko, Poruban.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>