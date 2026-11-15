Zažiaril bývalý hráč Dunajskej Stredy. Fínsko deklasovalo súpera, Albánsko si zaistilo postup

Futbalisti Čiernej Hory sa rozlúčili s C-divíziou Ligy národov triumfom na pôde Cypru 4:1. Balkánsky tím, ktorý mal už pred zápasom istotu prvenstva v 2. skupine a postupu do „béčka“, potiahol dvojgólový útočník Nikola Krstovič.
Bývalý hráč Dunajskej Stredy pridal aj dve asistencie. Čierna Hora vyhrala skupinu so 16 bodmi a vráti sa medzi výkonnostne lepšie európske národné tímy.
Cyprus skončil druhý a pôjde hrať baráž o postup do B-divízie. Tretie Arménsko a štvrté Lotyšsko si v nedeľnom záverečnom súboji podelili body po bezgólovej remíze.
Prvenstvo v 1. skupine „céčka“ si zaistilo Albánsko víťazstvom nad Bieloruskom 2:0. Fínsko aj vďaka hetriku Adriana Svanbäcka zdolalo San Maríno 7:2, avšak severania už nemali šancu postúpiť.
Albánci obsadili s 15 bodmi prvé miesto a postúpili do B-divízie. Baráž čaká druhé Bielorusko, ktoré má v súčte rovnaký počet 10 bodov ako tretie Fínsko, avšak malo lepšie vzájomné zápasy.
Liga národov 2026/2027 - 6. kolo:
C-divízia - 1. skupina:
Bielorusko – Albánsko 0:2 (0:1)
Góly: 28. Manaj, 57. Hysaj
Fínsko – San Maríno 7:2 (5:1)
Góly: 8., 20. a 78. Svanbäck, 36. a 42. Pohjanpalo, 17. Walta - 26. a 76. Nanni (prvý z 11 m)
C-divízia - 2. skupina:
Cyprus - Čierna Hora 1:4 (0:1)
Góly: 52. Pittas (z 11 m) - 67. a 83. Krstovič, 5. Osmajič, 58. Vukotič