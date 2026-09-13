Prešov sa vrátil na víťaznú vlnu, na Pasienkoch úradoval 19-ročný útočník

Záber zo zápasu Malženice - Prešov
Záber zo zápasu Malženice - Prešov (Autor: Facebook/OFK Dynamo Malženice)
Sportnet|13. sep 2026 o 12:38
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Šarišania dosiahli tretie víťazstvo v sezóne.

Futbalisti Prešova zvíťazili v ôsmom kole MONACObet ligy na pôde Malženíc 1:0.

Tatran tak bodoval naplno po dvoch prehrách, triumf zariadil v 78. Franko.

V druhom nedeľnom zápase si rezerva Slovana pripísala druhú výhru v sezónu, keď na domácom trávniku zdolala nováčika z Bytče 2:0. Oba presné zásahy vsietil 19-ročný Řehák.

MONACObet liga - 8. kolo:

OFK Malženice - FC Tatran Prešov 0:1 (0:0)

Gól: 78. Franko

Rozhodovali: Libiak - Pozor, Melicher, ŽK: Stručka - Franko, Gomola, Uchan, ČK: 90+3. Gomola (Prešov, po 2. ŽK), 659 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ŠK Slovan Bratislava B - MFK Bytča 2:0 (0:0)

Góly: 63. Řehák, 81. Řehák

Rozhodovali: Eperješi - Bereš, Šandrik, ŽK: Diane, Balog - Boženík, Casamalhuapa, 95 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
V
P
P
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
9
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
V
P
R
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
2
1
5
10:12
7
P
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
8
1
0
7
5:23
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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