Prešov sa vrátil na víťaznú vlnu, na Pasienkoch úradoval 19-ročný útočník

Futbalisti Prešova zvíťazili v ôsmom kole MONACObet ligy na pôde Malženíc 1:0.
Tatran tak bodoval naplno po dvoch prehrách, triumf zariadil v 78. Franko.
V druhom nedeľnom zápase si rezerva Slovana pripísala druhú výhru v sezónu, keď na domácom trávniku zdolala nováčika z Bytče 2:0. Oba presné zásahy vsietil 19-ročný Řehák.
MONACObet liga - 8. kolo:
OFK Malženice - FC Tatran Prešov 0:1 (0:0)
Gól: 78. Franko
Rozhodovali: Libiak - Pozor, Melicher, ŽK: Stručka - Franko, Gomola, Uchan, ČK: 90+3. Gomola (Prešov, po 2. ŽK), 659 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
ŠK Slovan Bratislava B - MFK Bytča 2:0 (0:0)
Góly: 63. Řehák, 81. Řehák
Rozhodovali: Eperješi - Bereš, Šandrik, ŽK: Diane, Balog - Boženík, Casamalhuapa, 95 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
FC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
2
1
5
10:12
7
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
MFK BytčaMFK Bytča
8
1
0
7
5:23
3
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body