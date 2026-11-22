Futbalisti Interu Miláno remizovali v 12. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 4:4, na výhru im nestačil ani hetrik Pia Esposita.
Vyrovnávajúci gól dostali z penalty v nastavení a v tabuľke sú na treťom mieste, na vedúce strácajú Lazio Rím tri body.
AC Miláno zvíťazilo nad Frosinone jasne 5:1. Zaznamenali tretí triumf za sebou a v tabuľke najvyššej talianskej súťaže sa posunuli na štvrtú priečku pred Como.
Frosinone v kádri s Tomášom Bobčekom prehralo druhýkrát po sebe a je siedme. Slovenský útočník duel sledoval z lavičky náhradníkov.
Skóre na San Sire otvoril obranca hostí Gabriele Calvani, ktorý si dal vlastný gól.
Na 2:0 potom zvýšil Goncalo Ramos a hoci sa Frosinone dokázalo priblížiť na rozdiel jedného gólu po zásahu Patrizia Masiniho, triumf „rossoneri“ v druhom polčase spečatili Ardon Jashari, Alphadjo Cisse a Christian Pulišič.
Hráči Juventusu Turín si poradili s Benátkami 4:0. Po dvanástich kolách majú na konte 21 bodov a v neúplnej tabuľke sa posunuli na šieste miesto. Nováčik, ktorý v tejto sezóne bodoval len dvakrát, figuruje na poslednej 20. priečke.
V ďalšom dueli triumfoval Janov na pôde Sassuola 2:0 a polepšil si na desiatu pozíciu. Oba góly strelil čiernohorský útočník Milutin Osmajič.
Deviata Bologna nenadviazala na predchádzajúce štyri víťazstvá a remizovala s predposledným Udinese 1:1.
Serie A - 12. kolo:
Atalanta Bergamo - Inter Miláno 4:4 (1:2)
Góly: 72. a 81. De Ketelaere, 35. Elmas, 90.+1 Kessié z pen. - 16., 33. a 53. P. Esposito, 75. Sučič z pen.
Juventus Turín - Benátky FC 4:0 (0:0)
Góly: 53. Woltemade, 59. Koopmeiners, 65. Cabal, 71. Kolo Muani (z 11 m)
Bologna FC - Udinese Calcio 1:1 (1:0)
Góly: 43. Zortea - 67. Zaniolo
Sassuolo Calcio - FC Janov 0:2 (0:2)
Góly: 26. a 38. Osmajič
AC Miláno - Frosinone Calcio 5:1 (2:1)
Góly: 4. Calvani (vl.), 19. Ramos, 48. Jashari, 60. Cisse, 68. Pulišič - 25. Masini
/T. Bobček (Frosinone) sedel na lavičke náhradníkov/