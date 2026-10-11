Inter spustil päťgólovú kanonádu v druhom polčase. Béčko Žiliny sa nedotiahlo

Futbalisti FK Inter Bratislava.
Futbalisti FK Inter Bratislava. (Autor: Facebook FK Inter Bratislava)
TASR|11. okt 2026 o 13:36
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Z výhry sa teší aj rezerva Slovanu Bratislava.

Futbalisti bratislavského Interu bodovali v siedmom zápase za sebou. V nedeľnom stretnutí 12. kola zvíťazili na pôde Malženíc vysoko 5:2, hoci od 13. minúty hrali o desiatich a prehrávali 0:1.

Dynamo však prišlo taktiež o vylúčeného hráča a v úvode druhého polčasu nevyužilo pokutový kop, na čo hostia reagovali troma gólmi v rozmedzí štyroch minút a v závere ešte výsledok prikrášlili.

Inter je na piatom mieste priebežnej tabuľky, zatiaľ čo Malženice sú po troch zápasoch bez víťazstva tesne nad pásmom zostupu na 13. priečke.

Galanta si pripísala tretie víťazstvo z uplynulých štyroch stretnutí, keď zvíťazila na ihrisku B-tímu Žiliny.

Rezerva bratislavského Slovana si v domácom prostredí poradila s Liptovským Mikulášom 2:0.

MONACObet liga - 12. kolo

OFK Dynamo Malženice - FK Inter Bratislava 2:5 (1:0)

Góly: 13. Turanský, 88. Kadi - 53. a 89. Metu, 56. Carrero, 57. a 81. Vantruba

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Žilina B - FC Slovan Galanta 2:3 (1:1)

Góly: 44. Prekop, 90.+2 Kmeť - 5. Horák, 68. Kováč (z 11 m), 72. Jokel

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ŠK Slovan Bratislava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (1:0)

Góly: 12. Murko, 89. Tománek

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
11
9
1
1
21:7
28
R
V
V
P
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
9
0
2
22:12
27
P
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
5
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
4
4
4
17:14
16
P
V
V
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
3
2
7
16:21
11
P
R
P
V
P
14
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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