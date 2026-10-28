Penaltová dráma so šťastným koncom pre Liverpool. City vykúpil náhradný brankár

Futbalisti FC Liverpool sa prebojovali do štvrťfinále anglického Ligového pohára (EFL Cupu).
V stredajšom domácom osemfinálovom dueli vyradili FC Chelsea 6:5 v jedenástkovom rozstrele, po riadnom hracom čase bol stav nerozhodný 1:1.
Rozhodla ôsma séria, v ktorej svoj pokus premenil domáci Joe Gomez a na strane hostí zlyhal Wesley Fofana.
Obhajca trofeje Manchester City sa vytrápil s Brightonom, ktorý zdolal 4:3 až po strelách z 11 m. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 2:2.
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City podržal v rozstrele náhradný brankár Geronimo Rulli, Argentínčan zneškodnil záverečné dva pokusy Brightonu od Yasina Ayariho a Lewisa Dunka.
V ďalších súbojoch účastníkov Premier League zvíťazil Bournemouth nad Aston Villou 3:0, Crystal Palace uspel na pôde Fulhamu 1:0 a Sunderland zdolal Brentford 3:2.