Penaltová dráma so šťastným koncom pre Liverpool. City vykúpil náhradný brankár

Hráči Liverpoolu počas penált.
Hráči Liverpoolu počas penált. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2026 o 23:28
ShareTweet0

Postupuje aj Bournemouth a Crystal Palace.

Futbalisti FC Liverpool sa prebojovali do štvrťfinále anglického Ligového pohára (EFL Cupu).

V stredajšom domácom osemfinálovom dueli vyradili FC Chelsea 6:5 v jedenástkovom rozstrele, po riadnom hracom čase bol stav nerozhodný 1:1.

Rozhodla ôsma séria, v ktorej svoj pokus premenil domáci Joe Gomez a na strane hostí zlyhal Wesley Fofana.

Obhajca trofeje Manchester City sa vytrápil s Brightonom, ktorý zdolal 4:3 až po strelách z 11 m. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 2:2.

VIDEO: Cherki rozhodol v penaltách o postupe Manchestru City

City podržal v rozstrele náhradný brankár Geronimo Rulli, Argentínčan zneškodnil záverečné dva pokusy Brightonu od Yasina Ayariho a Lewisa Dunka.

V ďalších súbojoch účastníkov Premier League zvíťazil Bournemouth nad Aston Villou 3:0, Crystal Palace uspel na pôde Fulhamu 1:0 a Sunderland zdolal Brentford 3:2.

Anglický ligový pohár

    Hráči Liverpoolu počas penált.
    Hráči Liverpoolu počas penált.
    Penaltová dráma so šťastným koncom pre Liverpool. City vykúpil náhradný brankár
    st 23:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Anglický ligový pohár»Penaltová dráma so šťastným koncom pre Liverpool. City vykúpil náhradný brankár