Veľké zlyhanie Manchestru United. V pohárovom zápase premárnil dvojgólový náskok

Futbalisti Manchestru United prehrali v 3. kole Anglického ligového pohára s Brightonom 2:3.
Domácim nestačil na víťazstvo ani dvojgólový náskok, ktorý si vypracovali už v 10. minúte zásluhou presných zásahov Laceyho a Mounta.
VIDEO: Zostrih gólov zápasu Manchester United - Brighton
Z postupu do osemfinále sa teší aj Everton, ktorý zdolal Wolverhampton 1:0.
Výhru oslavujú aj hráči Aston Villy, ktorí zdolali Coventry 3:1 a postup si zaistil aj Fleetwood, ktorý doma zdolal Sheffield United 1:0.
Carabao Cup - 3. kolo:
Everton - Wolverhampton 1:0 (0:0)
Gól: 80. Alcaraz
Fleetwood - Sheffield United 1:0 (0:0)
Gól: 57. Norringhton-Davies (vl.)
Coventry City - Aston Villa 1:3 (1:2)
Góly: 27. Torp - 7. Abraham, 40. Barkley, 59. Abraham
Manchester United - Brighton 2:3 (2:1)
Góly: 8. Lacey, 10. Mount - 45+1. Kostoulas, 65. Gross, 70. De Cuyper