Veľké zlyhanie Manchestru United. V pohárovom zápase premárnil dvojgólový náskok

Vzadu Maxim De Cuyper oslavuje gól, vpredu sklamaní hráči Manchestru United.
Vzadu Maxim De Cuyper oslavuje gól, vpredu sklamaní hráči Manchestru United. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|16. sep 2026 o 22:55
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Z postupu do osemfinále sa teší aj Everton či Aston Villa.

Futbalisti Manchestru United prehrali v 3. kole Anglického ligového pohára s Brightonom 2:3.

Domácim nestačil na víťazstvo ani dvojgólový náskok, ktorý si vypracovali už v 10. minúte zásluhou presných zásahov Laceyho a Mounta.

VIDEO: Zostrih gólov zápasu Manchester United - Brighton

Z postupu do osemfinále sa teší aj Everton, ktorý zdolal Wolverhampton 1:0.

Výhru oslavujú aj hráči Aston Villy, ktorí zdolali Coventry 3:1 a postup si zaistil aj Fleetwood, ktorý doma zdolal Sheffield United 1:0.

Carabao Cup - 3. kolo:

Everton - Wolverhampton 1:0 (0:0)

Gól: 80. Alcaraz

Fleetwood - Sheffield United 1:0 (0:0)

Gól: 57. Norringhton-Davies (vl.)

Coventry City - Aston Villa 1:3 (1:2)

Góly: 27. Torp - 7. Abraham, 40. Barkley, 59. Abraham

Manchester United - Brighton 2:3 (2:1)

Góly: 8. Lacey, 10. Mount - 45+1. Kostoulas, 65. Gross, 70. De Cuyper

Anglický ligový pohár

    Vzadu Maxim De Cuyper oslavuje gól, vpredu sklamaní hráči Manchestru United.
    Vzadu Maxim De Cuyper oslavuje gól, vpredu sklamaní hráči Manchestru United.
    Veľké zlyhanie Manchestru United. V pohárovom zápase premárnil dvojgólový náskok
    st 22:55
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