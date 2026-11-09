Hráči rozhodli inak. Kane sa prekvapivo nedostal do Jedenástky roka v ankete FIFPRO

Harry Kane
Harry Kane (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|9. nov 2026 o 18:58
ShareTweet0

Do ideálnej zostavy sa už po osemnásty raz dostal Lionel Messi.

Držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta Harry Kane sa nedostal do Jedenástky roka v ankete Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalistov (FIFPRO).

V ideálnej zostave FIFPRO sú štyri španielski majstri sveta vrátane 19-ročného Yamala.

FIFPRO vyhlasuje najlepšiu jedenástku (FIFPRO World 11) už 21 rokov. V mužskej ankete hlasovalo tento rok takmer 20 000 hráčov.

V Jedenástke roka FIFPRO nechýba Lionel Messi z Interu Miami, ktorý sa dostal do ideálneho tímu už 18-krát.

Jedenástka roka podľa FIFPRO - muži

David Raya (Arsenal/Španielsko) - Pau Cubarsi (Barcelona, Šp.), Achraf Hakimi (PSG, Mar.), Nuno Mendes (PSG, Portug.) - Jude Bellingham (Real Madrid, Angl.), Rodri (Manchester City/Barcelona, Šp.), Vitinha (PSG, Portug.) - Erling Haaland (Manchester City, Nór.), Kylian Mbappe (Real Madrid, Fr.), Lionel Messi (Inter Miami, Arg.), Lamine Yamal (Barcelona, Šp.)

Tridsaťdeväťročnému Argentínčanovi robia v útoku spoločnosť okrem Yamala aj Francúz Kylian Mbappe a nórsky kanonier Erling Haaland.

Do najlepšej jedenástky sa zmestili len dvaja neeurópski hráči - okrem Messiho ešte marocký obranca Achraf Hakimi z Paríža St. Germain. Messi je jediný hráč pôsobiaci mimo „starého kontinentu“.

V najlepšej ženskej jedenástke je päť Angličaniek a päť Španielok vrátane víťazky Zlatej lopty 2026 Alexie Putellasovej. V ankete hlasovalo 6500 hráčok zo 64 krajín, informovala AP.

Jedenástka roka podľa FIFPRO - ženy:

Hannah Hamptonová (Chelsea, Angl.) - Lucy Bronzeová (Chelsea, Angl.), Alex Greenwoodová (Manchester City, Angl.), Mapi Leonová (Barcelona/London City Lionesses, Šp.), Irene Paredesová (Barcelona, Šp.) - Aitana Bonmatiová (Barcelona, Šp.), Alexia Putellasová (Barcelona/London City Lionesses, Šp.), Ella Tooneová (Manchester United, Angl.) - Barbra Bandová (Orlando Pride, Zamb.), Claudia Pinová (Barcelona, Šp.), Alessia Russová (Arsenal, Angl.)

Reprezentácie

Matej Trusa počas tréningu slovenskej futbalovej reprezentácie
Matej Trusa počas tréningu slovenskej futbalovej reprezentácie
Cíti nervozitu, ale tú správnu. Trusa si chce premiéru v reprezentácii odpracovať
dnes 19:14
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Hráči rozhodli inak. Kane sa prekvapivo nedostal do Jedenástky roka v ankete FIFPRO