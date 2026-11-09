Hráči rozhodli inak. Kane sa prekvapivo nedostal do Jedenástky roka v ankete FIFPRO

Držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta Harry Kane sa nedostal do Jedenástky roka v ankete Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalistov (FIFPRO).
V ideálnej zostave FIFPRO sú štyri španielski majstri sveta vrátane 19-ročného Yamala.
FIFPRO vyhlasuje najlepšiu jedenástku (FIFPRO World 11) už 21 rokov. V mužskej ankete hlasovalo tento rok takmer 20 000 hráčov.
V Jedenástke roka FIFPRO nechýba Lionel Messi z Interu Miami, ktorý sa dostal do ideálneho tímu už 18-krát.
Jedenástka roka podľa FIFPRO - muži
David Raya (Arsenal/Španielsko) - Pau Cubarsi (Barcelona, Šp.), Achraf Hakimi (PSG, Mar.), Nuno Mendes (PSG, Portug.) - Jude Bellingham (Real Madrid, Angl.), Rodri (Manchester City/Barcelona, Šp.), Vitinha (PSG, Portug.) - Erling Haaland (Manchester City, Nór.), Kylian Mbappe (Real Madrid, Fr.), Lionel Messi (Inter Miami, Arg.), Lamine Yamal (Barcelona, Šp.)
Tridsaťdeväťročnému Argentínčanovi robia v útoku spoločnosť okrem Yamala aj Francúz Kylian Mbappe a nórsky kanonier Erling Haaland.
Do najlepšej jedenástky sa zmestili len dvaja neeurópski hráči - okrem Messiho ešte marocký obranca Achraf Hakimi z Paríža St. Germain. Messi je jediný hráč pôsobiaci mimo „starého kontinentu“.
V najlepšej ženskej jedenástke je päť Angličaniek a päť Španielok vrátane víťazky Zlatej lopty 2026 Alexie Putellasovej. V ankete hlasovalo 6500 hráčok zo 64 krajín, informovala AP.
Jedenástka roka podľa FIFPRO - ženy:
Hannah Hamptonová (Chelsea, Angl.) - Lucy Bronzeová (Chelsea, Angl.), Alex Greenwoodová (Manchester City, Angl.), Mapi Leonová (Barcelona/London City Lionesses, Šp.), Irene Paredesová (Barcelona, Šp.) - Aitana Bonmatiová (Barcelona, Šp.), Alexia Putellasová (Barcelona/London City Lionesses, Šp.), Ella Tooneová (Manchester United, Angl.) - Barbra Bandová (Orlando Pride, Zamb.), Claudia Pinová (Barcelona, Šp.), Alessia Russová (Arsenal, Angl.)