Investičné plány FIFA narážajú na odpor. Odmietli ich aj krajiny CONCACAF

Logo FIFA.
Logo FIFA. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. júl 2026 o 22:00
ShareTweet0

Proti je všetkých 41 členských krajín.

Všetkých 41 členských krajín Konfederácie severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) sa dohodlo na odmietnutí plánu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) predať podiel v obchodných aktivitách spojených s majstrovstvami sveta.

Riadiaci orgán futbalu v Severnej a Strednej Amerike vydal po spoločnom rokovaní vyhlásenie, podľa ktorého členovia vyjadrili vážne obavy v súvislosti s nedodržaním riadneho postupu pri predkladaní návrhu, umelo stanovenou krátkou lehotou a absenciou akéhokoľvek posúdenia či schválenia príslušnými riadiacimi orgánmi FIFA.

CONCACAF sa pridala k Medzinárodnej futbalovej únii (UEFA), ktorej všetkých 55 členov sa dohodlo na spoločnom postupe a pohrozilo bojkotom majstrovstiev sveta.

K tomuto kroku by UEFA pristúpila v prípade, že FIFA bude pokračovať v realizácii svojho plánu so súkromnými investormi. Informovala o tom agentúra AFP.

Reprezentácie

Logo FIFA.
Logo FIFA.
Investičné plány FIFA narážajú na odpor. Odmietli ich aj krajiny CONCACAF
dnes 22:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Investičné plány FIFA narážajú na odpor. Odmietli ich aj krajiny CONCACAF