VIDEO: Vozinha dostal veľkolepý ceremoniál s ohňostrojom, dres mu priniesol parašutista

Brankárskeho hrdinu Kapverdských ostrovov z futbalových majstrovstiev sveta Vozinhu privítali v stredu po prestupe do klubu čilského rekordného majstra Colo Colo veľkolepou prezentáciou.
Brankára vítalo na štadióne Monumental v Santiagu niekoľko tisíc fanúšikov, pričom nechýbala živá hudba ani ohňostroj. Ceremoniál vysielali naživo.
„Vždy som chcel hrať za veľký klub a keď prišla ponuka z Colo Colo, vôbec som neváhal,“ povedal Vozinha podľa agentúry DPA.
Štyridsaťročného Vozinhu zaradili do ideálnej zostavy majstrovstiev sveta podľa FIFA.
Naposledy pôsobil v portugalskom druholigovom klube GD Chaves, časť kariéry strávil aj na Slovensku v drese AS Trenčín. S aktuálnym lídrom čilskej ligy podpísal zmluvu do konca sezóny v decembri s opciou na ďalší rok.
VIDEO: Parašutista prináša dres Vozinhovi
Podľa miestnych médií bude Vozinha zarábať v prepočte približne 44.500 eur mesačne, čo je len zlomok platov mnohých ďalších účastníkov majstrovstiev sveta.
Čilsky futbalový zväz udelil výnimku, aby mohol Vozinha, celým menom Josimar Jose Evora Dias, nosiť na drese svoju známu prezývku.
Vrchol prezentácie prišiel vo chvíli, keď jeho brankársky dres dopravil na štadión parašutista. Vozinha si ho následne obliekol a za hlasného potlesku fanúšikov absolvoval čestné kolo.
VIDEO: Vozinha v drese Colo Colo
Na majstrovstvách sveta privádzal do zúfalstva aj neskorších šampiónov zo Španielska, keď Kapverdy v úvodnom zápase skupiny uhrali bezgólovú remízu.
Aj vďaka tomu si získal veľkú popularitu na sociálnych sieťach. Pred turnajom mal na sociálnej sieti instagram menej ako 50.000 sledovateľov, v súčasnosti ich má už 29,5 milióna.