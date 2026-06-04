Zomrel legendárny útočník londýnskej Chelsea. Jeho rekord prekonal až Lampard

Bobby Tambling
Bobby Tambling (Autor: X/Chelsea FC)
TASR|4. jún 2026 o 10:15
ShareTweet0

Dožil sa 84 rokov.

Legendárny anglický futbalista Bobby Tambling zomrel v stredu vo veku 84 rokov. Na sociálnych sieťach to oznámil klub AFC Crosshaven, ktorý Tambling predtým trénoval.

Tambling je druhý najlepší strelec v histórii Chelsea Londýn. Za „The Blues“ hral v rokoch 1959 až 1970. Odohral 370 zápasov a strelil 202 gólov. V roku 2013 ho prekonal Frank Lampard, ten dal za klub 211 gólov, no potreboval na to 648 zápasov.

Tambling drží aj rekord klubu v počte gólov v jednom zápase, keď v roku 1966 strelil päť gólov proti Aston Ville.

„Bobby zanecháva v našich životoch obrovskú dieru. Všetci sme lepší, láskavejší a bohatší, pretože sme ho poznali. Jeho vrúcnosť, múdrosť, humor a láska s nami zostanú navždy. Jeho milujúcej rodine, blízkym priateľom a zbožňujúcej rodine Chelsea vyjadrujeme našu najhlbšiu a najsrdečnejšiu sústrasť. Všetci sme stratili skutočnú legendu a veľmi výnimočného muža,“ napísal Crosshaven.

Tambling odohral tri zápasy za anglický národný tím, potom pôsobil aj v Crystal Palace. Hráčsku kariéru ukončil v Írsku, usadil sa v Corku. Tam neskôr trénoval miestne tímy vrátane Cork Celtic, Cork City a Crosshaven.

Pred niekoľkými rokmi mu diagnostikovali demenciu.

Premier League

    Bobby Tambling
    Bobby Tambling
    Zomrel legendárny útočník londýnskej Chelsea. Jeho rekord prekonal až Lampard
    dnes 10:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Zomrel legendárny útočník londýnskej Chelsea. Jeho rekord prekonal až Lampard