Zomrel legendárny útočník londýnskej Chelsea. Jeho rekord prekonal až Lampard

Legendárny anglický futbalista Bobby Tambling zomrel v stredu vo veku 84 rokov. Na sociálnych sieťach to oznámil klub AFC Crosshaven, ktorý Tambling predtým trénoval.
Tambling je druhý najlepší strelec v histórii Chelsea Londýn. Za „The Blues“ hral v rokoch 1959 až 1970. Odohral 370 zápasov a strelil 202 gólov. V roku 2013 ho prekonal Frank Lampard, ten dal za klub 211 gólov, no potreboval na to 648 zápasov.
Tambling drží aj rekord klubu v počte gólov v jednom zápase, keď v roku 1966 strelil päť gólov proti Aston Ville.
„Bobby zanecháva v našich životoch obrovskú dieru. Všetci sme lepší, láskavejší a bohatší, pretože sme ho poznali. Jeho vrúcnosť, múdrosť, humor a láska s nami zostanú navždy. Jeho milujúcej rodine, blízkym priateľom a zbožňujúcej rodine Chelsea vyjadrujeme našu najhlbšiu a najsrdečnejšiu sústrasť. Všetci sme stratili skutočnú legendu a veľmi výnimočného muža,“ napísal Crosshaven.
Tambling odohral tri zápasy za anglický národný tím, potom pôsobil aj v Crystal Palace. Hráčsku kariéru ukončil v Írsku, usadil sa v Corku. Tam neskôr trénoval miestne tímy vrátane Cork Celtic, Cork City a Crosshaven.
Pred niekoľkými rokmi mu diagnostikovali demenciu.