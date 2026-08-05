Myjavčanky sú krok od ďalšieho postupu. Na Cypre vybojovali tesnú výhru

Futbalistky tímu Spartak Myjava.
Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka/Pyxel)
TASR|5. aug 2026 o 23:06
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Úradujúce majsterky Slovenska čaká v súboji o postup do 3. predkola poľský tím KKS Czarni Sosnowiec.

Liga majstrov žien

Miniturnaj 2. predkola - 6. skupina:

KFF Vllaznia - Spartak Myjava 1:2 (0:1)

Góly: 74. Dociová - 42. Bogorová, 68. Vargová

Futbalistky Spartaka Myjava zvíťazili vo svojom prvom zápase na miniturnaji 2. predkola Ligy majstrov a zahrajú si o prvé miesto v skupine.

V stredajšom dueli 6. skupiny v cyperskom Limassole triumfovali nad albánskym tímom KFF Vllaznia 2:1. Gólovo sa na tom podieľali Andrea Bogorová a Barbora Vargová.

Úradujúce majsterky Slovenska čaká v súboji o postup do 3. predkola poľský tím KKS Czarni Sosnowiec, ktorý zdolal domáci Apollon Ladies FC po jedenástkovom rozstrele. Zápas je na programe v sobotu o 20.30 h.

Víťazi jedenástich miniturnajov postúpia do 3. predkola LM. Zdolané finalistky budú hrať 2. predkolo Európskeho pohára, čo je ekvivalent pre Európsku ligu mužov.

Družstvá na tretích priečkach sa predstavia v 1. predkole nižšej európskej súťaže.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Myjavčanky sú krok od ďalšieho postupu. Na Cypre vybojovali tesnú výhru
    st 23:06
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