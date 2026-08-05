Myjavčanky sú krok od ďalšieho postupu. Na Cypre vybojovali tesnú výhru

Liga majstrov žien
Miniturnaj 2. predkola - 6. skupina:
KFF Vllaznia - Spartak Myjava 1:2 (0:1)
Góly: 74. Dociová - 42. Bogorová, 68. Vargová
Futbalistky Spartaka Myjava zvíťazili vo svojom prvom zápase na miniturnaji 2. predkola Ligy majstrov a zahrajú si o prvé miesto v skupine.
V stredajšom dueli 6. skupiny v cyperskom Limassole triumfovali nad albánskym tímom KFF Vllaznia 2:1. Gólovo sa na tom podieľali Andrea Bogorová a Barbora Vargová.
Úradujúce majsterky Slovenska čaká v súboji o postup do 3. predkola poľský tím KKS Czarni Sosnowiec, ktorý zdolal domáci Apollon Ladies FC po jedenástkovom rozstrele. Zápas je na programe v sobotu o 20.30 h.
Víťazi jedenástich miniturnajov postúpia do 3. predkola LM. Zdolané finalistky budú hrať 2. predkolo Európskeho pohára, čo je ekvivalent pre Európsku ligu mužov.
Družstvá na tretích priečkach sa predstavia v 1. predkole nižšej európskej súťaže.