Protesty fanúšikov zabrali. Švajčiarsky rekordér mení majiteľa

Vlastnícka skupina zámorského futbalového Los Angeles FC predala väčšinový podiel v klube Grasshopper Zürich.
Rekordný 27-násobný majster Švajčiarska v uplynulých troch sezónach bojoval iba o záchranu v najvyššej súťaži, pripomenula agentúra AP.
Novým majoritným vlastníkom sa stala spoločnosť Bridge Football Group, ktorá vlastní aj kluby pôsobiace v nižších súťažiach v Taliansku a Holandsku.
LAFC označil predaj za „strategické preusporiadanie medzinárodnej rozvojovej siete“ a oznámil, že sa v Európe zameria na rakúsky klub Wacker Innsbruck.
Majitelia LAFC získali Grasshopper v januári 2024 od čínskych vlastníkov anglického Wolverhamptonu Wanderers.
Fanúšikovia klubu počas uplynulej sezóny opakovane protestovali proti vedeniu a v apríli na domácom zápase transparentom vulgárne vyzvali amerických majiteľov na predaj klubu.
Medzi spoluvlastníkov LAFC patria okrem podnikateľov Petra Gubera a Marka Shapira aj herec Will Ferrell či bývalá basketbalová hviezda Magic Johnson.
Grasshopper naposledy získal titul švajčiarskeho majstra pred 23 rokmi, triumf v národnom pohári oslavoval naposledy pred 13 rokmi. Klub hrá domáce zápasy na štadióne Letzigrund, ktorý zdieľa s mestským rivalom FC Zürich.