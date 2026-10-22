Weiss o Slovane: Môžeme tam sedieť spolu ja, Yaya, Mourinho a Ancelotti a nič nezmôžeme

Reprezentačný tréner VLADIMÍR WEISS bol vo štvrtok hosťom II. Medzinárodnej konferencie Kukkonia Liga v Dunajskej Strede.
Svoje vystúpenie otvoril krátkou prednáškou na tému „Úspech si ty“ a vzápätí v rámci moderovanej besedy odpovedal na vopred položené otázky účastníkov.
Potom bol k dispozícii aj prítomným novinárom na krátky brífing, na ktorom hovoril o tom, čomu sa v poslednom období venoval, ako vníma účinkovanie Slovana v Lige majstrov a čo vraví na svojho niekdajšieho zverenca, ktorý dosahuje úspechy v Európskej lige.
Ako ste si užili prednášku na konferencii?
Rád som sem prišiel podeliť sa o svoje skúsenosti a zážitky z trénerského života. V Dunajskej Strede mám veľa priateľov, takže som prijal pozvanie.
Je tu veľká účasť trénerov a som rád, že som im v niečom možno mohol poradiť, či niečo vysvetliť, porozprávať zážitky z trénerskej praxe.
Záujem bol obrovský, bolo to vynikajúce. Dunajskej Strede patrí vďaka za to, že to zorganizovala.
Ako vnímate to, že mladí tréneri majú dnes možnosť inšpirovať sa na takejto konferencii od vás ako reprezentačného trénera?
Futbal sa uberá míľovými krokmi dopredu z hľadiska taktiky, dynamiky aj marketingu. Je to dnes šport číslo jedna vo svete a veľký biznis.
Kedysi takéto semináre pre trénerov neboli. Je pre mňa česť odovzdať svoje skúsenosti mladším trénerom. Keď ste reprezentačný tréner, je vašou povinnosťou deliť sa o poznatky a skúsenosti.
Čo vás najviac zamestnáva v týchto dňoch? Čo ste stihli od posledného zrazu a čo plánujete do najbližšej nominačnej tlačovej konferencie?
Po zraze som si jeden či dva dni oddýchol. Bol som rád na zraze a už sa teším na ďalší. Klubový každodenný život mi trošku chýba. Reprezentačná práca je iná a máte viac voľného času, ale samozrejme chodím sledovať zápasy.
Sledujem Slovan v Lige majstrov, bol som na zápase Trnavy so Slovanom. Niekedy stihnem aj dva zápasy za deň, napríklad túto sobotu budem na Slovane aj v Dunajskej Strede. Snažím sa vidieť čo najviac. Nie všetko sa dá osobne, máme to rozdelené aj s kolegami.
Niektoré veci sa nedajú ovplyvniť, napríklad výkonnosť hráčov na klubovej úrovni, alebo ich minutáž. Máme ten istý problém ako pred mesiacom, ofenzívni hráči nehrávajú.
Do toho prišli aj minizranenia u Strelca a Suslova, únava u Lobotku. Sledovali sme Milana Škriniara, Vlado bol za ním v Turecku.
Pracujeme a uvidíme, čo nám prinesie najbližší zraz, na ktorý sa už dnes teším. Musíme potvrdiť dominanciu v skupine a postúpiť. Chceme vyhrať zápas s Faerskými ostrovmi, respektíve získať minimálne bod na postup a v Kazachstane prípadne dať šancu iným hráčom. Nominácia bude asi širšia, vzhľadom na to, čo môže prísť.
Na konferencii ste prezradili, že v nominácii nebude chýbať Matej Trusa z DAC, ktorý má výbornú streleckú formu. Budú aj ďalšie prekvapenia?
Budú tam dvaja-traja nováčikovia a prakticky asi všetci hráči z predchádzajúceho zrazu. Budem sa snažiť to oživiť a dať šancu tým, ktorí si to zaslúžia.
Čo hovoríte na výkony Slovana v Lige majstrov?
Je to podobné, ako keď som sedel na lavičke v Lige majstrov ja pred dvomi rokmi. Dnes tam sedí Yaya, a má to takisto ťažké, ako som mal ja. Kvalita tých mužstiev je veľká.
Ak hráte s Parížom Saint-Germain, nezmôžete nič. Môžeme tam sedieť ja, Yaya, Mourinho a Ancelotti dokopy. Treba sa na to pozrieť reálne a tešiť sa z toho, že Slovan hrá Ligu majstrov, že ľudia vidia vynikajúcich hráčov. Treba sa tešiť aj keď prehráte z toho, že vôbec môžete hrať takéto zápasy.
Treba to brať pozitívne, vôbec sa netreba pozerať na výsledky alebo porovnávať, či Weiss uhral nejaký bod alebo Touré uhrá nejaký bod. Ja sa na to nepozerám.
Ja to beriem tak, že každý zápas je pre slovenského diváka oslavou futbalu doma aj v zahraničí.
AS Rím ma až prekvapil svojou obrovskou kvalitou, ale hráči Slovana dávajú do toho všetko, čo môžu. Samozrejme, ich súperi sú kvalitnejší, majú iné rozpočty, futbal vo svete je iný. Musíme sa však tešiť z toho, že Slovan hrá Ligu majstrov.
Lídrom Niké ligy je Dunajská Streda a má skvelú formu. Aktuálne má pred Slovanom už šesťbodový náskok. Môže to byť sezóna Dunajskej Stredy?
Dunajskú Stredu mám rád, hrával som tu a mám tu priateľov, Oszkára (Világiho) a Jana (Van Daeleho). Mal som sem ísť trénovať, ale ostal som v Slovane.
Je to najväčší rival Slovana – bol a aj bude. Je tu Žilina, je tu Trnava, ale Dunajská Streda túži po titule. Päť rokov som robil v Slovane, a vtedy sme získali titul my, ale DAC sa s nami bil a hral dôstojnú úlohu v boji o majstra.
Uvidíme, čo Slovan vymyslí. Je to to isté, ako to bolo za mňa. Keď Slovan dohrá Ligu majstrov, bude sa od januára plne sústrediť na ligu a pohár, potom to bude mať Dunajská Streda ťažšie.
Slovan je stále najlepšie mužstvo v lige z hľadiska hráčskeho potenciálu, zázemia, finančných možností, klubu. Dunajská Streda hrá momentálne výborne, videl som ich viackrát, sú behaví a dynamickí. Slovan je iné mužstvo, stavia na skúsenostiach a na individuálnej kvalite hráčov.
Sám sa teším na ten súboj, dnes fandím všetkým. Nie je to fráza. Som tréner národného mužstva a fandím všetkým. Keď hrá Trenčín s Podbrezovou, tak fandím rovnako obidvom a sledujem hráčov.
Slovenský futbal má aktuálne veľké problémy, diskutuje sa o tom v spoločnosti. Dotýka sa to aj reprezentácie alebo osobne vás?
Samozrejme, situáciu vnímam, sedím na zväze. Nechcem do toho zasahovať, pretože neviem detaily. Jedni hovoria to, druhí to, niečo sa píše v médiách, no nie všetko je pravda, čo je v médiách.
Nikoho neobhajujem, venujem sa svojej práci, takisto ako hráči. Robíme si svoju robotu.
Samozrejme, vnímame to, ale verím, že všetko sa dá na pravú mieru a všetko bude OK. Sú tam aj nedorozumenia, aj zle vysvetlené veci, ale ja do toho nevstupujem, pretože nevidím do jadra problému.
Výplata vám prichádza načas?
(Úsmev) Dobre, ďalšia otázka…
Prečo považujete takéto stretnutia za dôležité?
Je to príjemné. Vážim si, že ma pozvali a snažím sa moje skúsenosti odovzdať mladším trénerom. Niekto si z toho niečo možno zoberie, iný možno povie: „Čo tu táraš?“
Aj ja som sa učil od svojich učiteľov, od každého som sa snažil zobrať to najlepšie a aplikovať do praxe. Boli aj veci, ktoré ma boleli a trápili, to som sa snažil eliminovať. Snažím sa hráčom dať tú lásku k futbalu, a chcel by som, aby mi ju vracali svojimi výkonmi.
V čom je dnešná generácia mladých hráčov iná oproti tej zo začiatku vašej kariéry?
Nikdy som netrénoval mládežnícke mužstvá, ja som rovno skočil do koučovania prvého mužstva Artmedie Petržalka, kde som dostal šancu ako mladý tréner. Odvtedy sa futbal vyvíja, sú iné pravidlá, aj futbal je iný. Musíte byť dynamickejší a rýchlejšie sa rozhodovať. Kedysi sa behalo v zápase 6-7 kilometrov, dnes sa behá dvanásť a v inej intenzite.
Dnes nie je ľahké byť top profesionálnym futbalistom. Videl som to na hráčoch aj na zraze. Odovzdali reprezentácii všetko, išli na dno síl a za tri dni hrali opäť ťažký zápas v klube.
Váš bývalý zverenec Balázs Borbély je v súčasnosti trénerom Ferencvárosu Budapešť. Čo hovoríte na jeho úspechy?
Poviem úprimne, ani vo sne by ma nenapadlo, že Boby bude futbalový tréner a taký úspešný. Veľmi sa z jeho úspechu teším.
Bol jedným z mojich miláčikov, bol aj kapitánom, zaujal ma svojou pracovitosťou, tvrdohlavosťou, výkonmi a disciplínou. Miloval som ho. Nebol to technický génius, ale bol veľmi platný a s Jánom Kozákom bol v strede zálohy dušou mužstva. Mal veľký podiel na úspechoch Artmedie v lige či v Lige majstrov.
Držím mu strašne palce. Podľa toho, čo vidím, je pokojný, sebavedomý a výsledky hovoria za neho.
Myslíte si, že je to aj vďaka vám, že viacerí vaši bývalí hráči sa stali trénermi a majú úspešné kariéry?
To neviem, to sa treba spýtať ich. Možno som im niečo dal ako tréner, ale možno aj ako človek. To je niekedy ešte dôležitejšie.