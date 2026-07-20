Česká reprezentácia prišla o ďalšieho hráča. Taká bola dohoda, povedal

Český futbalista Vladimír Darida už nebude pokračovať v reprezentačnej kariére. Tridsaťpäťročný stredopoliar sa vrátil do národného mužstva iba na marcovú baráž a následné majstrovstvá sveta.
Potvrdil to na pondelkovej tlačovej konferencii svojho klubu FC Hradec Králové.
„Otázka reprezentácie sa týkala výlučne baráže a majstrovstiev sveta. Vedeli o tom generálny manažér Pavel Nedvěd aj tréner Koubek.
Nezdalo sa mi, že by som mal opäť ukončovať už ukončenú reprezentačnú kariéru,“ povedal Darida podľa portálu idnes.cz.
„Nebolo to myslené ako návrat, po ktorom budem pokračovať ďalej. Vopred sme sa takto dohodli,“ dodal hráč, ktorý za Česko odohral 80 zápasov a strelil osem gólov.
Darida pôvodne ukončil reprezentačnú kariéru po ME 2020, ktoré sa pre pandémiu konali v roku 2021.
Do národného tímu sa vrátil na baráž proti Írsku a Dánsku a následne odcestoval aj na MS.
Na šampionáte nastúpil v základnej zostave pri remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou, proti Kórejskej republike a Mexiku zostal na lavičke. Česi obsadili v skupine posledné miesto a do vyraďovacej fázy nepostúpili.