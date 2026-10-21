Premiéra trénera Komárna dopadla neúspešne. Druholigista uspel v rozstrele

Slovnaft Cup - 4. kolo
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – KFC Komárno 0:0, 6:5 v rozstrele z 11 m
Rozh. jedenástka: Bugár
/Zlaté Moravce-Vráble postúpili do osemfinále/
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Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble postúpili v stredu do osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft cupu.
Hráči druhej najvyššej súťaže si poradili s nikéligistom z Komárna 6:5 v jedenástkovom rozstrele po remíze 0:0 v riadnom hracom čase.
Komárno sa tak stalo po Dunajskej Strede druhým klubom, ktorý vypadol v tomto ročníku Slovenského pohára.
Mužstvu zo Žitného ostrova nepomohla ani zmena na trénerskom poste, v tejto sezóne má na konte len dve výhry v ostrých zápasoch, a to v Slovenskom pohári.
V rozstrele v Zlatých Moravciach neskóroval len hosťujúci Alex Lacza, ktorý netrafil v šiestej sérii bránku a o postupe domácich následne rozhodol Dávid Bugár.