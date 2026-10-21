ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - KFC Komárno dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a KFC Komárno dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu.
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - KFC Komárno (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
21.10.2026 o 17:30
4. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 4. kola Slovnaft Cupu medzi FC ViOn Zlaté Moravce a KFC Komárno.
Zlaté Moravce sa ako druholigový tím v súčasnej sezóne výsledkovo trápia. V tabuľke im patrí až dvanáste miesto. Natrápili sa aj na postup do tohto kola Slovnaft Cupu, keď Novú Baňu zdolali až na penalty.
Komárno je posledné v najvyššej súťaži a ako jediné ešte v tejto sezóne Niké ligy nevyhralo. V predošlom kole Slovnaft Cupu vyradili Lučenec po výhre 2:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v januári. Vtedy sa z víťazstva 3:2 tešilo Komárno.
Zlaté Moravce sa ako druholigový tím v súčasnej sezóne výsledkovo trápia. V tabuľke im patrí až dvanáste miesto. Natrápili sa aj na postup do tohto kola Slovnaft Cupu, keď Novú Baňu zdolali až na penalty.
Komárno je posledné v najvyššej súťaži a ako jediné ešte v tejto sezóne Niké ligy nevyhralo. V predošlom kole Slovnaft Cupu vyradili Lučenec po výhre 2:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v januári. Vtedy sa z víťazstva 3:2 tešilo Komárno.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.