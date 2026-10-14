Brazílčan nepomôže Realu ani v prestížnom El Clásicu. Za ťahanie súpera za vlasy dostal dištanc

Vinícius Júnior
Vinícius Júnior (Autor: X/ Actu Foot)
ČTK|14. okt 2026 o 20:40
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Po incidente sa ospravedlnil spoluhráčom aj fanúšikom.

Brazílsky futbalista Realu Madrid Vinícius Júnior vynechá pre disciplinárny trest štyri zápasy a príde aj o prestížne El Clásico proti Barcelone, ktoré sa uskutoční budúci týždeň.

Najlepší hráč sveta za rok 2024 podľa ankety FIFA dostal podľa vyjadrenia Španielskej futbalovej federácie dvojzápasový dištanc za vylúčenie, ktoré nasledovalo po tom, ako v sobotňajšom ligovom zápase proti Villarrealu ťahal súpera za vlasy.

Ďalšie dva zápasy mu disciplinárna komisia udelila za protesty.

VIDEO: Červená karta pre Viniciusa

Vinícius v zápase proti Villarrealu skóroval v druhom polčase ako striedajúci hráč, no videozáznam odhalil, že krátko predtým potiahol za vlasy Nathana Salibu.

Namiesto zvýšenia náskoku na 2:0 tak musel Brazílčan napriek búrlivej diskusii s rozhodcom zamieriť do šatne už dvadsať minút po svojom príchode na ihrisko.

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Vinícius sa po incidente ospravedlnil spoluhráčom aj fanúšikom. Pre disciplinárny trest vynechá ligové zápasy proti Seville, Barcelone, Santanderu a Valencii.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Vinícius Júnior
    Vinícius Júnior
    Brazílčan nepomôže Realu ani v prestížnom El Clásicu. Za ťahanie súpera za vlasy dostal dištanc
    dnes 20:40
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