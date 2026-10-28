Kompany skolaboval počas tréningu. Vyšli najavo nové informácie o jeho stave

Na archívnej snímke z 10. októbra 2026 tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany.
Na archívnej snímke z 10. októbra 2026 tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2026 o 18:12
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Jeho stav nie je život ohrozujúci.

Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany nemal infarkt, ani mŕtvicu. Počas svojho kolapsu v tréningovom centre klubu si však vykĺbil rameno.

Vyplýva to z lekárskych vyšetrení, o ktorých v stredu informoval aj server goal.com. Kompany naďalej zostáva hospitalizovaný v mníchovskej nemocnici.

Jeho stav nie je život ohrozujúci, no lekári naďalej skúmajú možné problémy súvisiace s mozgom.

Čerstvý víťaz Zlatej lopty Harry Kane prezradil, že mu jeho tréner v pondelok telefonoval a ubezpečil ho, že sa jeho stav zlepšuje.

Štyridsaťročný belgický kouč skolaboval uplynulý piatok počas tréningu rezervného tímu Bayernu a museli ho previezť do nemocnice.

Kompanyho nedávno trápila vírusová infekcia a problémy s bedrovým kĺbom. Mužstvo prevzal doterajší asistent Aaron Danks.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Harry Kane sa teší so spoluhráčmi Bayernu.
    Harry Kane sa teší so spoluhráčmi Bayernu.
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