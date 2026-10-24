Zdravie je viac ako futbal, znie z Bayernu. Kompany po kolapse zostáva v nemocnici

Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany zostáva po piatkovom kolapse v nemocnici a bundesligovým šampiónom bude chýbať niekoľko týždňov. Na tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ klubu Max Eberl.
Štyridsaťročný belgický kouč skolaboval v tréningovom areáli Bayernu. Kompanyho previezla sanitka do nemocnice, kde je v stabilizovanom stave a čakajú ho ďalšie vyšetrenia.
Príčina kolapsu zatiaľ nie je známa.
"Včera večer sme spolu hovorili, rovnako ako s jeho manželkou. Pre nikoho z nás to samozrejme nebola príjemná chvíľa," citovala Eberla agentúra DPA. Vedením mužstva bol dočasne poverený asistent Aaron Danks.
Ku kolapsu mohla prispieť viróza, ktorá Kompanyho v posledných dňoch trápila. "Keď človek nepočúva ani tie najjemnejšie signály svojho tela, začne telo nakoniec kričať. A presne to sa teraz stalo," uviedol Eberl.
Zdôraznil tiež, že zdravie je dôležitejšie ako futbal. "Vinnie dostane toľko času, koľko bude potrebovať. Nebudeme teraz stanovovať žiadne termíny. Nebavíme sa však o dňoch, ale o týždňoch. To musí byť všetkým jasné," vyhlásil funkcionár.
Kompany sa Bayernu ujal v júli 2024 a získal s ním dva tituly. Prvýkrát bude tímu chýbať v nedeľňajšom bundesligovom dueli vo Freiburgu. Zápas okrem iného zmešká kvôli úmrtiu v rodine aj záložník a kapitán nemeckej reprezentácie Joshua Kimmich.