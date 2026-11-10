Kompanymu diagnostikovali zápal mozgových blán. Napriek tomu sa objavil v areáli Bayernu

Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany sa prvýkrát od kolapsu objavil v areáli klubu. Podľa nemeckého periodika Kicker absolvoval konzultácie s lekármi. Bavori sa k jeho návratu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Kompany skolaboval pred vyše dvoma týždňami počas tréningu. Previezli ho do nemocnice, kde mu diagnostikovali zápal mozgových blán. V piatich zápasoch ho zastúpil asistent Aaron Danks, pod ktorého vedením Bayern štyrikrát zvíťazil a raz remizoval.
Čestný prezident klubu Uli Hoeness v nedeľu uviedol, že návrat 40-ročného belgického kormidelníka na lavičku očakáva o dva až tri týždne. Informácie priniesla agentúra DPA.