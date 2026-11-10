Kompanymu diagnostikovali zápal mozgových blán. Napriek tomu sa objavil v areáli Bayernu

Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany.
Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany. (Autor: TASR/AP)
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TASR|10. nov 2026 o 14:25
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Belgický tréner skolaboval pred vyše dvoma týždňami počas tréningu.

Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany sa prvýkrát od kolapsu objavil v areáli klubu. Podľa nemeckého periodika Kicker absolvoval konzultácie s lekármi. Bavori sa k jeho návratu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.

Kompany skolaboval pred vyše dvoma týždňami počas tréningu. Previezli ho do nemocnice, kde mu diagnostikovali zápal mozgových blán. V piatich zápasoch ho zastúpil asistent Aaron Danks, pod ktorého vedením Bayern štyrikrát zvíťazil a raz remizoval.

Čestný prezident klubu Uli Hoeness v nedeľu uviedol, že návrat 40-ročného belgického kormidelníka na lavičku očakáva o dva až tri týždne. Informácie priniesla agentúra DPA.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany.
    Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany.
    Kompanymu diagnostikovali zápal mozgových blán. Napriek tomu sa objavil v areáli Bayernu
    dnes 14:25
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