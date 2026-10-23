Tréner Bayernu Kompany počas tréningu skolaboval. Museli ho previesť do nemocnice

Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany skolaboval počas tréningu a museli ho previezť do nemocnice. V posledných dňoch Kompanyho sužovala viróza.
„Vincent Kompany musel v piatok vyhľadať lekársku pomoc po tom, čo skolaboval počas tréningu rezervného tímu FC Bayern.
Kompany sa v nemocnici podrobuje dôkladným vyšetreniam a zostane pod lekárskym dohľadom,“ uviedol Bayern na svojej webovej stránke.
"Jeho povinnosti prevezme jeho trénerský štáb, má našu plnú dôveru. Vincent dostane všetku starostlivosť a podporu, ktorú bude potrebovať. Všetci mu želáme skoré uzdravenie, "dodal klub.
Kompany bol chorý niekoľko dní. Obmedzene sa zúčastnil aj prípravy na stredajší zápas Ligy majstrov proti Arsenalu, na tlačovej konferencii ho zastupoval asistent Aaron Danks.
Zdravotné problémy mal už po víkendovom stretnutí bundesligy proti Lipsku, ktorý jeho zverenci vyhrali 6:1. Na lavičke svojho tímu bol aj proti Arsenalu.
"Nakazil som sa nejakým škaredým vírusom a potom nepočúval svoje telo," vysvetlil. Ďalší zápas Bayern čaká v nedeľu proti Freiburgu.