    Villarreal
    Villarreal
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Estadio de la Cerámica
    :
    LIVE
    Neapol
    Neapol
    Hráč Slavie David Moses (uprostred) bojuje o loptu v zápase Sabah Baku - Slavia Praha.
    Bezzubý útok a zahodené šance. Slavia mala veľkú prevahu, no triumf oslavuje outsider
    Inter Miláno - Club Bruggy: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Inter Miláno - Club Bruggy dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Atlético Madrid - Manchester United: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Atlético Madrid - Manchester United dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Arsenal FC - Lille OSC: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Arsenal FC - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Galatasaray Istanbul - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Galatasaray Istanbul - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Villarreal CF - SSC Neapol: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Villarreal CF - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Lipsko - EindhovenViking - BayernSúvisiace

    ONLINE: Villarreal CF - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Villarreal CF - SSC Neapol: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Villarreal CF - SSC Neapol: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. okt 2026 o 18:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Villarreal CF - SSC Neapol.

    Futbalisti Villarreal CF a SSC Neapol dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Villarreal CF - SSC Neapol dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    13.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Villarreal
    2:1
    (2:1, 0:0)
    60' minúta
    Prebiehajúci
    Neapol
    Prehľad
    Góly: 23. Mikautadze, 26. Mouriño – 8. Rrahmani. ŽK: 33. Mikautadze (VLR) – 55. Giovane (NEA).
    Prenos
    60
    changeStriedanie v tíme SSC Neapol:
    z ihriska odchádza Giovane, prichádza Noa Lang,
    z ihriska odchádza Matteo Politano, prichádza David Neres,
    z ihriska odchádza Scott McTominay, prichádza Leonardo Spinazzola.
    57
    Pre prekvapivé riešenie štandardnej situácie sa rozhodol Alberto Moleiro, ktorý sa vyhol tradičnému centru do preplnenej šestnástky a rohový kop rozohral pohotovo nakrátko, čím okamžite zrýchlil kombinačnú hru svojho tímu.
    55
    yellowCardŽltá karta pre tím SSC Neapol (Giovane).
    53
    Precíznu prihrávku do pokutového územia dostal Gerard Moreno, ktorý bez zbytočného váhania vypálil z prvej a vyslal sľubný pokus smerom do prostrednej časti siete. Skvelú príležitosť však v poslednej chvíli neutralizuje Vanja Milinković-Savić, ktorý predviedol parádny a pohotový zákrok.
    52
    K lopte sa postavil Alberto Moleiro a skvelým spôsobom načechral loptu do pokutového územia zo štandardky, no defenzíva súpera bola pozorná a loptu nekompromisne odkopla do bezpečia.
    50
    Alberto Moleiro si dokázal nájsť voľný priestor na hranici šestnástky a pohotovo vystrelil, no jeho strelecký pokus zamieril vysoko nad brvno.
    48
    Po sľubnej akcii sa k zakončeniu z hranice jedenástich metrov dostal Nathan Saliba, ktorý z prvej oprel do voleja, no jeho pokus usmernil iba tesne vedľa pravej žrde.
    46
    Začal sa druhý polčas.
    Druhý polčas sa začne približne o 22:04.
    45+3
    Prvý polčas sa skončil.
    44
    importantVýborným spracovaním lopty sa predviedol Rasmus Højlund! Skvele si nabehol na precíznu nahrávku do behu a z hranice šestnástky okamžite vystrelil. Jeho veľká snaha o strelenie gólu sa však nekončí úspechom, keďže lopta tesne minula ľavú tyčku!
    40
    Neapol získava výhodnú štandardnú situáciu.
    38
    Neapol mohutne tlačí z oboch strán trávnika! Najprv do vápna poslal mimoriadne nebezpečný center Giovanni Di Lorenzo a o pár okamihov neskôr sa fantastickým spôsobom cez dvoch brániacich hráčov prebil Matteo Politano.
    35
    K rohovej zástavke prišiel Matteo Politano, ktorý poslal do pokutového územia nebezpečný center, ten však našiel iba pripravené hlavy brániacich hráčov súpera a úspešne odvrátil hrozbu.
    33
    yellowCardŽltá karta pre tím Villarreal CF (Georges Mikautadze).
    30
    Hore letí zástavka pomezného arbitra a hlavný rozhodca hru nekompromisne prerušuje. V postavení mimo hry sa totiž pri útočnom výpade ocitol Gerard Moreno.
    28
    Do výbornej pozície sa snažil prestrčiť loptu Georges Mikautadze, keď sa pokúsil nájsť spoluhráča, ktorým bol Gerard Moreno. Ten však do svojho zakončenia vložil príliš veľa sily a loptu poslal vysoko nad bránku.
    26
    goalVillarreal dal gól!
    Pozrite sa na to! Santiago Mouriño si perfektne spracoval presnú prihrávku, ktorú mu adresoval Gerard Moreno, bez váhania napriahol k ďalekonosnej projektilovej strele a lopta skončila tesne pri ľavej žrdi! SANTIAGO MOURIÑO posiela svoj tím do vedenia a stav duelu sa mení na 2:1!
    23
    goalVillarreal dal gól!
    Katastrofálna práca v defenzíve súpera vyústila až do pohotového zakončenia, v ktorom sa ocitol GEORGES MIKAUTADZE a nekompromisnou strelou z hranice šestnástky vyrovnáva na 1:1!
    21
    importantZa výborným centrom do šestnástky parádne zašprintoval Rasmus Højlund, no jeho prudká hlavička skončila len na brvne!
    19
    Ďalekonosný pokus, ktorý vyslal Renato Veiga, už vyzeral na parádny gól, no loptu napokon o kúsok minula brvno. Gólman súpera mal v tomto momente obrovské šťastie.
    18
    importantObrovskou šancou na skórovanie zvnútra pokutového územia pohrdol Scott McTominay, keď jeho zakončenie minulo priestor troch žrdí a loptu poslal tesne vedľa ľavej tyčky!
    17
    Nádejne vyzerajúcu útočnú akciu prerušuje hvizd hlavného arbitra. Na pokyn asistenta rozhodcu, ktorý okamžite zdvihol zástavku, sa v tesnom ofsajde ocitol Santi Comesaňa.
    15
    Nebezpečnú strelu z produkcie Carlosa Romera zablokovala obetavá defenzíva súpera. Hlavný arbiter okamžite ukazuje na rohovú zástavku, rohový kop tak získava Villarreal.
    13
    Nadýchaným centrom do šestnástky sa neskôr prezentoval Alberto Moleiro, no pohotový Vanja Milinković-Savić vybehol zo svojej bránkovej čiary a loptu si vo vzduchu bezpečne prisvojil.
    11
    Šancu na doručenie nebezpečnej lopty z rohového kopu do pokutového územia mal Alberto Moleiro.
    8
    goalNeapol dal gól!
    K odrazenej lopte sa ako prvý dostal AMIR RRAHMANI, ktorý sa oprel do strely a nekompromisným razantným pokusom posiela loptu nekompromisne do siete! Neapol sa ujíma vedenia 1:0!
    7
    importantVo veľkom vápne sa po precíznom centri výborne presadil Amir Rrahmani a jeho nebezpečná hlavička smerovala priamo k pravej žrdi. Skvelý zákrok však predviedol pohotový brankár, ktorý loptu končekmi prstov vytlačil na bránkovú konštrukciu!
    5
    Hrubým zákrokom sa prezentoval Santiago Mouriño. Hlavný rozhodca okamžite zapískal nedovolený zákrok a v prospech súpera nariaďuje štandardnú situáciu.
    4
    Výborne načasovaným sklzom odvrátil obrovskú šancu súpera Renato Veiga, ktorý tak v poslednej chvíli zachránil svoj tím pred pohromou.
    2
    Priamo pred pokutovým územím padá k zemi Alberto Moleiro, no hlavný arbiter zostáva úplne pokojný a faul v žiadnom prípade nepíska.
    1
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    Villarreal CF: Luiz Júnior – Romero, R. Veiga, Navarro, Mouriño – Moleiro, Gueye, Saliba, Comesaña – Mikautadze, Moreno (C).

    Náhradníci: R. Gómez – Achúmáš, Cardona, L. Costa, Diatta, Freeman, Macia, Oluwaseyi, A. Pérez, Gaitán, Foyth, El Jmili.


    SSC Neapol: Milinković-Savić – Badiashile, Marín, Rrahmani – Di Lorenzo (C), McTominay, Gilmour, Politano – De Bruyne, Giovane – Højlund.

    Náhradníci: Meret, Contini – Neres, Spinazzola, Lucca, Lobotka, Beukema, Lang.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe Villarreal CF a SSC Neapol.

    Villarreal odchádzal na reprezentačnú prestávku povzbudený dvoma výhrami v rade. Po pauze síce tesne podľahol Realu Madrid 0:1, no predviedol solídny výkon. Tieto dva triumfy sú však zatiaľ jeho jedinými v sezóne (2 remízy, 5 prehier).Neapol sa po pauze naladil jasnou výhrou 3:0 nad Frosinone a neprehral už tri zápasy v rade (2 výhry, 1 remíza).
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - utorok, 13. október 2026

    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Sabah
    Sabah
    0 - 0
    Slavia
    Slavia
    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Lens
    Lens
    0 - 0
    Sporting
    Sporting
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Viking
    Viking
    0 - 0
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Viking stadion | Stavanger
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    0 - 0
    Barcelona
    Barcelona
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    0 - 0
    Neapol
    Neapol
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    0 - 0
    PSV
    PSV
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    0 - 0
    Manchester United
    Manchester United
    Estadio Metropolitano | Madrid
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Arsenal
    Arsenal
    0 - 0
    Lille
    Lille
    Emirates Stadium | Londýn
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    0 - 0
    Bruggy
    Bruggy
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
    Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje
    dnes 21:39
    Fotka zo zápasu Sabah - Slavia Praha.
    dnes 15:45
    Liga majstrov: Nekonečné čakanie Slavie pokračuje, Baku oslavuje historický triumfPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sabah FK - SK Slavia Praha.
    dnes 15:45
    Futbalisti Lisabonu sa radujú z gólu proti RC Lens.
    dnes 15:45
    Liga majstrov: Lens na výhru proti Slavii nenadviazalo, Sporting zostáva stopercentnýPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: RC Lens - Sporting Lisabon.
    dnes 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
    Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje
    dnes 21:39
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Villarreal CF - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)