ONLINE: Villarreal CF - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Villarreal CF a SSC Neapol dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Villarreal CF - SSC Neapol dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 21:00
2. kolo
Villarreal
2:1
(2:1, 0:0)
60' minúta
Prebiehajúci
Neapol
Prehľad
Góly: 23. Mikautadze, 26. Mouriño – 8. Rrahmani. ŽK: 33. Mikautadze (VLR) – 55. Giovane (NEA).
Prenos
60
Striedanie v tíme SSC Neapol:
z ihriska odchádza Giovane, prichádza Noa Lang,
z ihriska odchádza Matteo Politano, prichádza David Neres,
z ihriska odchádza Scott McTominay, prichádza Leonardo Spinazzola.
z ihriska odchádza Giovane, prichádza Noa Lang,
z ihriska odchádza Matteo Politano, prichádza David Neres,
z ihriska odchádza Scott McTominay, prichádza Leonardo Spinazzola.
57
Pre prekvapivé riešenie štandardnej situácie sa rozhodol Alberto Moleiro, ktorý sa vyhol tradičnému centru do preplnenej šestnástky a rohový kop rozohral pohotovo nakrátko, čím okamžite zrýchlil kombinačnú hru svojho tímu.
55
Žltá karta pre tím SSC Neapol (Giovane).
53
Precíznu prihrávku do pokutového územia dostal Gerard Moreno, ktorý bez zbytočného váhania vypálil z prvej a vyslal sľubný pokus smerom do prostrednej časti siete. Skvelú príležitosť však v poslednej chvíli neutralizuje Vanja Milinković-Savić, ktorý predviedol parádny a pohotový zákrok.
52
K lopte sa postavil Alberto Moleiro a skvelým spôsobom načechral loptu do pokutového územia zo štandardky, no defenzíva súpera bola pozorná a loptu nekompromisne odkopla do bezpečia.
50
Alberto Moleiro si dokázal nájsť voľný priestor na hranici šestnástky a pohotovo vystrelil, no jeho strelecký pokus zamieril vysoko nad brvno.
48
Po sľubnej akcii sa k zakončeniu z hranice jedenástich metrov dostal Nathan Saliba, ktorý z prvej oprel do voleja, no jeho pokus usmernil iba tesne vedľa pravej žrde.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 22:04.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
44
Výborným spracovaním lopty sa predviedol Rasmus Højlund! Skvele si nabehol na precíznu nahrávku do behu a z hranice šestnástky okamžite vystrelil. Jeho veľká snaha o strelenie gólu sa však nekončí úspechom, keďže lopta tesne minula ľavú tyčku!
40
Neapol získava výhodnú štandardnú situáciu.
38
Neapol mohutne tlačí z oboch strán trávnika! Najprv do vápna poslal mimoriadne nebezpečný center Giovanni Di Lorenzo a o pár okamihov neskôr sa fantastickým spôsobom cez dvoch brániacich hráčov prebil Matteo Politano.
35
K rohovej zástavke prišiel Matteo Politano, ktorý poslal do pokutového územia nebezpečný center, ten však našiel iba pripravené hlavy brániacich hráčov súpera a úspešne odvrátil hrozbu.
33
Žltá karta pre tím Villarreal CF (Georges Mikautadze).
30
Hore letí zástavka pomezného arbitra a hlavný rozhodca hru nekompromisne prerušuje. V postavení mimo hry sa totiž pri útočnom výpade ocitol Gerard Moreno.
28
Do výbornej pozície sa snažil prestrčiť loptu Georges Mikautadze, keď sa pokúsil nájsť spoluhráča, ktorým bol Gerard Moreno. Ten však do svojho zakončenia vložil príliš veľa sily a loptu poslal vysoko nad bránku.
26
Villarreal dal gól!
Pozrite sa na to! Santiago Mouriño si perfektne spracoval presnú prihrávku, ktorú mu adresoval Gerard Moreno, bez váhania napriahol k ďalekonosnej projektilovej strele a lopta skončila tesne pri ľavej žrdi! SANTIAGO MOURIÑO posiela svoj tím do vedenia a stav duelu sa mení na 2:1!
Pozrite sa na to! Santiago Mouriño si perfektne spracoval presnú prihrávku, ktorú mu adresoval Gerard Moreno, bez váhania napriahol k ďalekonosnej projektilovej strele a lopta skončila tesne pri ľavej žrdi! SANTIAGO MOURIÑO posiela svoj tím do vedenia a stav duelu sa mení na 2:1!
23
Villarreal dal gól!
Katastrofálna práca v defenzíve súpera vyústila až do pohotového zakončenia, v ktorom sa ocitol GEORGES MIKAUTADZE a nekompromisnou strelou z hranice šestnástky vyrovnáva na 1:1!
Katastrofálna práca v defenzíve súpera vyústila až do pohotového zakončenia, v ktorom sa ocitol GEORGES MIKAUTADZE a nekompromisnou strelou z hranice šestnástky vyrovnáva na 1:1!
21
Za výborným centrom do šestnástky parádne zašprintoval Rasmus Højlund, no jeho prudká hlavička skončila len na brvne!
19
Ďalekonosný pokus, ktorý vyslal Renato Veiga, už vyzeral na parádny gól, no loptu napokon o kúsok minula brvno. Gólman súpera mal v tomto momente obrovské šťastie.
18
Obrovskou šancou na skórovanie zvnútra pokutového územia pohrdol Scott McTominay, keď jeho zakončenie minulo priestor troch žrdí a loptu poslal tesne vedľa ľavej tyčky!
17
Nádejne vyzerajúcu útočnú akciu prerušuje hvizd hlavného arbitra. Na pokyn asistenta rozhodcu, ktorý okamžite zdvihol zástavku, sa v tesnom ofsajde ocitol Santi Comesaňa.
15
Nebezpečnú strelu z produkcie Carlosa Romera zablokovala obetavá defenzíva súpera. Hlavný arbiter okamžite ukazuje na rohovú zástavku, rohový kop tak získava Villarreal.
13
Nadýchaným centrom do šestnástky sa neskôr prezentoval Alberto Moleiro, no pohotový Vanja Milinković-Savić vybehol zo svojej bránkovej čiary a loptu si vo vzduchu bezpečne prisvojil.
11
Šancu na doručenie nebezpečnej lopty z rohového kopu do pokutového územia mal Alberto Moleiro.
8
Neapol dal gól!
K odrazenej lopte sa ako prvý dostal AMIR RRAHMANI, ktorý sa oprel do strely a nekompromisným razantným pokusom posiela loptu nekompromisne do siete! Neapol sa ujíma vedenia 1:0!
K odrazenej lopte sa ako prvý dostal AMIR RRAHMANI, ktorý sa oprel do strely a nekompromisným razantným pokusom posiela loptu nekompromisne do siete! Neapol sa ujíma vedenia 1:0!
7
Vo veľkom vápne sa po precíznom centri výborne presadil Amir Rrahmani a jeho nebezpečná hlavička smerovala priamo k pravej žrdi. Skvelý zákrok však predviedol pohotový brankár, ktorý loptu končekmi prstov vytlačil na bránkovú konštrukciu!
5
Hrubým zákrokom sa prezentoval Santiago Mouriño. Hlavný rozhodca okamžite zapískal nedovolený zákrok a v prospech súpera nariaďuje štandardnú situáciu.
4
Výborne načasovaným sklzom odvrátil obrovskú šancu súpera Renato Veiga, ktorý tak v poslednej chvíli zachránil svoj tím pred pohromou.
2
Priamo pred pokutovým územím padá k zemi Alberto Moleiro, no hlavný arbiter zostáva úplne pokojný a faul v žiadnom prípade nepíska.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Villarreal CF: Luiz Júnior – Romero, R. Veiga, Navarro, Mouriño – Moleiro, Gueye, Saliba, Comesaña – Mikautadze, Moreno (C).
Náhradníci: R. Gómez – Achúmáš, Cardona, L. Costa, Diatta, Freeman, Macia, Oluwaseyi, A. Pérez, Gaitán, Foyth, El Jmili.
SSC Neapol: Milinković-Savić – Badiashile, Marín, Rrahmani – Di Lorenzo (C), McTominay, Gilmour, Politano – De Bruyne, Giovane – Højlund.
Náhradníci: Meret, Contini – Neres, Spinazzola, Lucca, Lobotka, Beukema, Lang.
Villarreal CF: Luiz Júnior – Romero, R. Veiga, Navarro, Mouriño – Moleiro, Gueye, Saliba, Comesaña – Mikautadze, Moreno (C).
Náhradníci: R. Gómez – Achúmáš, Cardona, L. Costa, Diatta, Freeman, Macia, Oluwaseyi, A. Pérez, Gaitán, Foyth, El Jmili.
SSC Neapol: Milinković-Savić – Badiashile, Marín, Rrahmani – Di Lorenzo (C), McTominay, Gilmour, Politano – De Bruyne, Giovane – Højlund.
Náhradníci: Meret, Contini – Neres, Spinazzola, Lucca, Lobotka, Beukema, Lang.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe Villarreal CF a SSC Neapol.
Villarreal odchádzal na reprezentačnú prestávku povzbudený dvoma výhrami v rade. Po pauze síce tesne podľahol Realu Madrid 0:1, no predviedol solídny výkon. Tieto dva triumfy sú však zatiaľ jeho jedinými v sezóne (2 remízy, 5 prehier).Neapol sa po pauze naladil jasnou výhrou 3:0 nad Frosinone a neprehral už tri zápasy v rade (2 výhry, 1 remíza).
Villarreal odchádzal na reprezentačnú prestávku povzbudený dvoma výhrami v rade. Po pauze síce tesne podľahol Realu Madrid 0:1, no predviedol solídny výkon. Tieto dva triumfy sú však zatiaľ jeho jedinými v sezóne (2 remízy, 5 prehier).Neapol sa po pauze naladil jasnou výhrou 3:0 nad Frosinone a neprehral už tri zápasy v rade (2 výhry, 1 remíza).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
13.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 18:45
Sabah
0 - 0
Slavia
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Lens
0 - 0
Sporting
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Viking
0 - 0
Bayern Mníchov
Viking stadion | Stavanger
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Galatasaray
0 - 0
Barcelona
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Villarreal
0 - 0
Neapol
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
RB Lipsko
0 - 0
PSV
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Atlético Madrid
0 - 0
Manchester United
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Arsenal
0 - 0
Lille
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 2. kolo
Inter Miláno
0 - 0
Bruggy
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
Bayern MníchovFCB
1
1
0
0
5:0
3
V
3
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
4
Manchester UnitedMUN
1
1
0
0
4:0
3
V
5
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
6
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
7
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
8
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
9
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
10
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
11
LensLEN
1
1
0
0
3:2
3
V
12
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
14
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
15
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
16
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
17
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
18
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
19
PSVPSV
1
0
1
0
1:1
1
R
20
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
21
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
22
SlaviaSLA
1
0
0
1
2:3
0
P
23
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
24
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
25
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
26
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
27
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
28
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
29
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
30
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
31
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
32
RB LipskoLEI
1
0
0
1
1:4
0
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
SabahSAB
1
0
0
1
0:4
0
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body