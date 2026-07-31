Bol hrdinom Čile, v Slovane má špeciálne miesto. Pred 95 rokmi sa narodila legendárna čierna mačka

Viliam Schrojf.
Viliam Schrojf. (Autor: ŠK Slovan Bratislava)
TASR|1. aug 2026 o 00:00
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Vicemajster sveta z roku 1962 má na svojom konte aj bronz z majstrovstiev Európy.

Zákroky futbalového brankára Viliama Schrojfa neboli len účelné, ale pozornosť fanúšikov a odborníkov pútali aj svojou efektnosťou a až umeleckým dojmom.

Hoci pochádzal z Prahy, jeho klubová kariéra je najsilnejšie spojená so Slovanom Bratislava.

Najpamätnejšie chvíle však zažil v drese československej reprezentácie počas majstrovstiev sveta 1962 v Čile, kde so spoluhráčmi získal nielen striebro, ale bol vyhlásený aj za najlepšieho brankára šampionátu.

Od narodenia Viliama Schrojfa, legendárneho brankára, ktorého prezývali „čierna mačka“, uplynie v nedeľu 2. augusta 95 rokov.

Je aj v sieňach slávy

Vicemajster sveta z roku 1962 má na svojom konte aj bronz z majstrovstiev Európy (1960) a ligový titul so Slovanom Bratislava z roku 1955.

V roku 2003 ho Európska futbalová únia (UEFA) zaradila medzi 50 najlepších futbalistov polstoročia.

Od roku 2016 figuruje v Sieni slávy slovenského futbalu a je tiež členom Siene slávy Slovana Bratislava.

Viliam Schrojf sa narodil 2. augusta 1931 v Prahe, kde začínal s kariérou v klube Admira Praha XIII.

V roku 1952 vymenil počas základnej vojenskej služby pražský tím za olomoucký armádny klub Krídla vlasti, z ktorého po skončení vojenčiny v roku 1955 odišiel do Slovana.

Legenda Slovana

Do tímu „belasých“ prišiel v čase, keď tréner Leopold Šťastný budoval mužstvo, ktoré malo obnoviť slávu zo začiatku 50. rokov (tri majstrovské tituly – 1949, 1950, 1951).

Schrojf svojimi výkonmi výrazne pomohol Slovanu k zisku federálneho ligového titulu už v sezóne svojho príchodu – v roku 1955.

V Slovane napokon strávil desať rokov a okrem ligového titulu sa tešil aj zo zisku štyroch prvenstiev v Československom pohári. So Slovanom sa rozlúčil v roku 1965, keď následne rok hájil farby Lokomotívy Košice.

V lige odchytal celkovo 240 zápasov, viacero štartov zaznamenal v Stredoeurópskom pohári či Pohári európskych majstrov.

Ako zaslúžilý reprezentant mohol v roku 1967 odísť do zahraničia, v Austrálii pôsobil jednu sezónu v mužstve Slavia Melbourne a následne hrával v Rakúsku v kluboch First Vienna a ASV Kittsee, v ktorom ešte v rokoch 1973 až 1977 pôsobil aj ako hrajúci tréner.

Maďarov priniesol do zúfalstva

Schrojf debutoval v drese československej reprezentácie 4. októbra 1953, keď v Prahe nahradil Imricha Stacha v druhom polčase za stavu 1:4 proti Maďarsku a inkasoval jeden gól.

V reprezentačnom výbere figuroval aj na MS v roku 1954 vo Švajčiarsku a tiež v roku 1958 na svetovom šampionáte vo Švédsku, ale do zápasov nezasiahol. Bronzovú medailu si však odniesol z majstrovstiev Európy v roku 1960 vo Francúzsku.

Vrchol reprezentačnej kariéry zažil na MS v Čile v roku 1962, kde svojimi zákrokmi privádzal do zúfalstva hráčov Španielska, Maďarska či Juhoslávie.

Pamätným sa stal hlavne štvrťfinálový duel proti silnému Maďarsku. Schrojf bravúrnymi zákrokmi vychytal čisté konto a Československo zvíťazilo 1:0.

Aj vďaka jeho životnej forme sa československý tím dostal až do finále, v ktorom prehral s Brazíliou 1:3. Schrojfa však vyhlásili za najlepšieho brankára šampionátu.

Za Československo si pripísal celkom 39 štartov. Reprezentačnú kariéru ukončil počas kvalifikácie na MS 1966 v Anglicku, posledný zápas odchytal 30. mája 1965 v Bukurešti proti Rumunsku. Československo v ňom prehralo 0:1 a nepostúpilo na svetový šampionát.

Viliam Schrojf, legendárny brankár, ktorý vynikal mrštnosťou a nezabudnuteľnými skokanskými kúskami, zomrel 1. septembra 2007 v Bratislave vo veku 76 rokov.

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    Viliam Schrojf.
    Viliam Schrojf.
    Bol hrdinom Čile, v Slovane má špeciálne miesto. Pred 95 rokmi sa narodila legendárna čierna mačka
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