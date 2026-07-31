Bol hrdinom Čile, v Slovane má špeciálne miesto. Pred 95 rokmi sa narodila legendárna čierna mačka

Zákroky futbalového brankára Viliama Schrojfa neboli len účelné, ale pozornosť fanúšikov a odborníkov pútali aj svojou efektnosťou a až umeleckým dojmom.
Hoci pochádzal z Prahy, jeho klubová kariéra je najsilnejšie spojená so Slovanom Bratislava.
Najpamätnejšie chvíle však zažil v drese československej reprezentácie počas majstrovstiev sveta 1962 v Čile, kde so spoluhráčmi získal nielen striebro, ale bol vyhlásený aj za najlepšieho brankára šampionátu.
Od narodenia Viliama Schrojfa, legendárneho brankára, ktorého prezývali „čierna mačka“, uplynie v nedeľu 2. augusta 95 rokov.
Je aj v sieňach slávy
Vicemajster sveta z roku 1962 má na svojom konte aj bronz z majstrovstiev Európy (1960) a ligový titul so Slovanom Bratislava z roku 1955.
V roku 2003 ho Európska futbalová únia (UEFA) zaradila medzi 50 najlepších futbalistov polstoročia.
Od roku 2016 figuruje v Sieni slávy slovenského futbalu a je tiež členom Siene slávy Slovana Bratislava.
Viliam Schrojf sa narodil 2. augusta 1931 v Prahe, kde začínal s kariérou v klube Admira Praha XIII.
V roku 1952 vymenil počas základnej vojenskej služby pražský tím za olomoucký armádny klub Krídla vlasti, z ktorého po skončení vojenčiny v roku 1955 odišiel do Slovana.
Legenda Slovana
Do tímu „belasých“ prišiel v čase, keď tréner Leopold Šťastný budoval mužstvo, ktoré malo obnoviť slávu zo začiatku 50. rokov (tri majstrovské tituly – 1949, 1950, 1951).
Schrojf svojimi výkonmi výrazne pomohol Slovanu k zisku federálneho ligového titulu už v sezóne svojho príchodu – v roku 1955.
V Slovane napokon strávil desať rokov a okrem ligového titulu sa tešil aj zo zisku štyroch prvenstiev v Československom pohári. So Slovanom sa rozlúčil v roku 1965, keď následne rok hájil farby Lokomotívy Košice.
V lige odchytal celkovo 240 zápasov, viacero štartov zaznamenal v Stredoeurópskom pohári či Pohári európskych majstrov.
Ako zaslúžilý reprezentant mohol v roku 1967 odísť do zahraničia, v Austrálii pôsobil jednu sezónu v mužstve Slavia Melbourne a následne hrával v Rakúsku v kluboch First Vienna a ASV Kittsee, v ktorom ešte v rokoch 1973 až 1977 pôsobil aj ako hrajúci tréner.
Maďarov priniesol do zúfalstva
Schrojf debutoval v drese československej reprezentácie 4. októbra 1953, keď v Prahe nahradil Imricha Stacha v druhom polčase za stavu 1:4 proti Maďarsku a inkasoval jeden gól.
V reprezentačnom výbere figuroval aj na MS v roku 1954 vo Švajčiarsku a tiež v roku 1958 na svetovom šampionáte vo Švédsku, ale do zápasov nezasiahol. Bronzovú medailu si však odniesol z majstrovstiev Európy v roku 1960 vo Francúzsku.
Vrchol reprezentačnej kariéry zažil na MS v Čile v roku 1962, kde svojimi zákrokmi privádzal do zúfalstva hráčov Španielska, Maďarska či Juhoslávie.
Pamätným sa stal hlavne štvrťfinálový duel proti silnému Maďarsku. Schrojf bravúrnymi zákrokmi vychytal čisté konto a Československo zvíťazilo 1:0.
Aj vďaka jeho životnej forme sa československý tím dostal až do finále, v ktorom prehral s Brazíliou 1:3. Schrojfa však vyhlásili za najlepšieho brankára šampionátu.
Za Československo si pripísal celkom 39 štartov. Reprezentačnú kariéru ukončil počas kvalifikácie na MS 1966 v Anglicku, posledný zápas odchytal 30. mája 1965 v Bukurešti proti Rumunsku. Československo v ňom prehralo 0:1 a nepostúpilo na svetový šampionát.
Viliam Schrojf, legendárny brankár, ktorý vynikal mrštnosťou a nezabudnuteľnými skokanskými kúskami, zomrel 1. septembra 2007 v Bratislave vo veku 76 rokov.