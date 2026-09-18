Plzeň doma nemala nárok na belgického súpera. Tréner: Vavro mal toho v závere plné zuby

Ani trojica slovenských futbalistov na čele s kapitánom tímu Patrikom Hrošovským nepomohla Plzni k úspešnému vstupu do skupinovej fázy Európskej ligy.
Viktoria prehrala na domácom trávniku s lídrom belgickej ligy Union Saint-Gilloise 0:3 „Dnes sme prehrali s tímom, ktorý bol lepší vo všetkých aspektoch,“ povedal tréner Radoslav Kováč na pozápasovej tlačovej konferencii.
Hostia boli ofenzívne nebezpeční, vytvorili si viacero gólových šancí a o dianí na ihrisku svedčí aj fakt, že podľa špecializovaných portálov bol najlepším hráčom Plzne brankár Florian Wiegele.
VIDEO: Tréner Kováč po zápase
Ten síce inkasoval trikrát, no zneškodnil ďalších desať striel smerujúcich na bránu.
Kováč: Inkasovali sme góly, ktoré boli veľmi lacné
„Chcem vyzdvihnúť intenzitu hry, ktorú mali hostia. Tá nás zdolala, ale takisto aj štruktúra hry a kvalita.
Mali sme veľké problémy v predfinálnej fáze. Inkasovali sme góly, ktoré boli veľmi lacné. Zdolal nás tím, ktorý mal veľkú kvalitu. Zaostávali sme vo všetkých aspektoch,“ priznal Kováč.
Jeho zverenci si proti sebavedomému súperovi nenapravili chuť po ligovej prehre s Olomoucom 2:3.
„Máme viac problémov, než som očakával. Musíme si to vyriešiť a skúsiť bodovať v nedeľňajšom zápase na Slavii,“ konštatoval tréner, ktorý prevzal lavičku Plzne pred necelým mesiacom.
Stále sme o krok vzadu
„Chlapci sa snažia. Nemôžem povedať, že by v tíme bol hráč, ktorý by nechcel, ale vždy sme boli o krok aj dva pozadu. Dnes tam bol veľký rozdiel.
Dostupovanie a agresivita, ktorú momentálne máme, nie sú dobré. Stále sme o krok vzadu.
Máme pred sebou veľa práce a verím, že sa zlepšíme, keďže teraz to vôbec nevyzerá dobre,“ neskrýval sklamanie tréner Viktorie.
Plzeň nezažíva ideálny úvod sezóny a v domácej lige figuruje až na 10. mieste po tom, čo v ôsmich zápasoch získala desať bodov. To je o polovicu menej než líder súťaže Slavia Praha.
Vedenie Viktorie v snahe zlepšiť výsledky angažovalo skúseného slovenského reprezentanta Denisa Vavra.
Za sebou má zatiaľ dva zápasy v českej lige, duel proti Unionu bol pre neho v prebiehajúcej sezóne prvý v EL.
Spoločne s 18-ročným krajanom Tobiášom Pališčákom odohrali celý duel proti Unionu.
Vavro mal toho v závere plné zuby
„Dnes bola intenzita taká vysoká, že sme museli znovu siahnuť do zadných radov. Nemáme takú kapacitu, aby sme to dohrali.
Denis Vavro mal toho v závere tiež plné zuby. Zápas bol ťažký aj pre Tobiasa Pališčáka.
V prvom polčase to bolo pre neho zložité, druhý zvládol dobre na to, že má iba 18 rokov,“ konštatoval tréner Kováč.