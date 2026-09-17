ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise dnes, Európska liga LIVE (1. kolo)

Futbalisti FC Viktoria Plzeň a Royale Union Saint-Gilloise hrajú dnes zápas 1. kola hlavnej fázy Európskej ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise dnes (futbal, Európska liga, 1. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
17.09.2026 o 21:00
1. kolo
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Saint-Gilloise
Prenos
Úvodné zostavy:
FC Viktoria Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Spáčil, Souaré – Memić, Hrošovský (C), Pirgić, Sojka – Višinský, Adu.
Náhradníci: Baier – Červ, Lawal, Toure, Doski, Ladra, Panoš, Faal, Kabongo, Gabriel, Dweh, Prebsl.
Royale Union St-Gilloise: Koffi – Patris, Havenaar, M. Sylla, Kričfaluši – Zeneli, Schoofs (C), Olaru – Mofokeng, Biondic, Smith.
Náhradníci: Chambaere, Kavlašvili – Chibani, K. Rodríguez, Aquino, De Roeve, Hurtevent.
FC Viktoria Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Spáčil, Souaré – Memić, Hrošovský (C), Pirgić, Sojka – Višinský, Adu.
Náhradníci: Baier – Červ, Lawal, Toure, Doski, Ladra, Panoš, Faal, Kabongo, Gabriel, Dweh, Prebsl.
Royale Union St-Gilloise: Koffi – Patris, Havenaar, M. Sylla, Kričfaluši – Zeneli, Schoofs (C), Olaru – Mofokeng, Biondic, Smith.
Náhradníci: Chambaere, Kavlašvili – Chibani, K. Rodríguez, Aquino, De Roeve, Hurtevent.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Európskej ligy, keď sa v rámci 1. kola stretne FC Viktoria Plzeň a Royale Union St-Gilloise.
Radoslav Kováč privíta so svojím mužstvom v úvodnom zápase ligovej fázy Európskej ligy belgický tím Royale Union Saint-Gilloise. Vzájomné stretnutie v Doosan Aréne predstavuje prvú konfrontáciu týchto dvoch klubov na mezinárodnej scéne.
Západočesi nastupujú do pohárového duelu po domácej ligovej porážke s Olomoucom, no v Európskej lige obhajujú sériu z minulého ročníka, v ktorom ako jediný tím ani raz neprehrali. Hostia z Bruselu, ktorí pred dvoma rokmi čelili v predkole Ligy majstrov pražskej Slavii, absolvujú ďalší súboj s českým zástupcom.
Radoslav Kováč privíta so svojím mužstvom v úvodnom zápase ligovej fázy Európskej ligy belgický tím Royale Union Saint-Gilloise. Vzájomné stretnutie v Doosan Aréne predstavuje prvú konfrontáciu týchto dvoch klubov na mezinárodnej scéne.
Západočesi nastupujú do pohárového duelu po domácej ligovej porážke s Olomoucom, no v Európskej lige obhajujú sériu z minulého ročníka, v ktorom ako jediný tím ani raz neprehrali. Hostia z Bruselu, ktorí pred dvoma rokmi čelili v predkole Ligy majstrov pražskej Slavii, absolvujú ďalší súboj s českým zástupcom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.