ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise dnes, Európska liga LIVE (1. kolo)

FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy.
FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. sep 2026 o 18:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy: FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise.

Futbalisti FC Viktoria Plzeň a Royale Union Saint-Gilloise hrajú dnes zápas 1. kola hlavnej fázy Európskej ligy.

Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise dnes (futbal, Európska liga, 1. kolo, štvrtok, NAŽIVO)

Európska liga  2026/2027
17.09.2026 o 21:00
1. kolo
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Saint-Gilloise
Prenos
Úvodné zostavy:

FC Viktoria Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Spáčil, Souaré – Memić, Hrošovský (C), Pirgić, Sojka – Višinský, Adu.

Náhradníci: Baier – Červ, Lawal, Toure, Doski, Ladra, Panoš, Faal, Kabongo, Gabriel, Dweh, Prebsl.


Royale Union St-Gilloise: Koffi – Patris, Havenaar, M. Sylla, Kričfaluši – Zeneli, Schoofs (C), Olaru – Mofokeng, Biondic, Smith.

Náhradníci: Chambaere, Kavlašvili – Chibani, K. Rodríguez, Aquino, De Roeve, Hurtevent.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Európskej ligy, keď sa v rámci 1. kola stretne FC Viktoria Plzeň a Royale Union St-Gilloise.

Radoslav Kováč privíta so svojím mužstvom v úvodnom zápase ligovej fázy Európskej ligy belgický tím Royale Union Saint-Gilloise. Vzájomné stretnutie v Doosan Aréne predstavuje prvú konfrontáciu týchto dvoch klubov na mezinárodnej scéne.

Západočesi nastupujú do pohárového duelu po domácej ligovej porážke s Olomoucom, no v Európskej lige obhajujú sériu z minulého ročníka, v ktorom ako jediný tím ani raz neprehrali. Hostia z Bruselu, ktorí pred dvoma rokmi čelili v predkole Ligy majstrov pražskej Slavii, absolvujú ďalší súboj s českým zástupcom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy.online
    FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy.online
    ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise dnes, Európska liga LIVE (1. kolo)
    dnes 18:00
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