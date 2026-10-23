Pališčákovi nevyšiel zápas, tréner ho podržal. Plzeň sa v Európe zráža k zemi sama

Futbalisti Viktorie Plzeň zostávajú v Európskej lige 2026/2027 bez bodu aj po treťom vystúpení.
Český klub prehral vo štvrtok doma s bulharským Levski Sofia 1:2, pričom pri oboch inkasovaných góloch zohrali úlohu chyby v obrane.
Tréner Radoslav Kováč po stretnutí neskrýval frustráciu, zároveň sa však zastal mladého slovenského obrancu Tobiáša Pališčáka, ktorý zaváhal pred úvodným zásahom hostí.
Plzeň nastúpila s tromi Slovákmi v základnej zostave. Okrem Pališčáka hrali od začiatku aj obranca Denis Vavro a kapitán Patrik Hrošovský.
Domáci inkasovali prvýkrát v 44. minúte. Pališčák nezvládol situáciu pri spätnej prihrávke, loptu získal Reinaldo a po jeho prihrávke otvoril skóre Everton Bala.
„Na Ferencvárosi sme urobili dve zbytočné chyby, dnes opäť. Opakuje sa to a stojí nás to body. Nejde ani tak o systémové veci, skôr o individuálne. Je to frustrujúce,“ povedal Kováč podľa českého portálu Sport.cz.
VIDEO: Tréner Plzne po zápase s Levski Sofia
Kouč však odmietol zvaliť zodpovednosť za prehru iba na mladého Slováka. Pripomenul, že Pališčák dovtedy podával dobrý výkon.
„Dovtedy hral 'Pali' výborne. Ale spracoval si to na hruď, mohol to pekne zhodiť. Neviem, čo mu preletelo hlavou. Stáva sa to. V šatni sme chlapcov nabádali, aby mu pomohli,“ uviedol Kováč.
Viktoria sa po zmene strán dokázala vrátiť do zápasu. V 63. minúte vyrovnal Christophe Kabongo, ktorý v minulosti pôsobil aj v slovenskej Podbrezovej. Radosť domácich však trvala iba krátko. Už o dve minúty sa presadil Reinaldo, keď využil center Maicona z ľavej strany útoku Levski.
Podľa českých médií Pališčák nezachytil nábeh Maicona, hoci pri druhom inkasovanom góle zaváhali aj ďalší hráči z plzenskej defenzívy.
„Nechali sme si tam zabehnúť hráča, boli sme ďaleko od seba a znovu sme dostali gól. Strašne si tie zápasy komplikujeme sami,“ hodnotil Kováč pre Sport1.
Český tréner upozornil, že podobné problémy sa opakujú napriek tomu, že mužstvo na ich odstránení pravidelne pracuje. „Bavíme sa o tom každý deň a každý týždeň,“ priznal.
Podporu mladému spoluhráčovi vyjadril aj slovenský kapitán Hrošovský. „Potrebuje nazbierať skúsenosti. Tak to jednoducho je, tieto veci sa stávajú aj iným hráčom. Treba ho povzbudiť, aby pokračoval ďalej. Ale lacné chyby vzadu nás zrazili,“ povedal Hrošovský. Pališčáka vystriedali v 74. minúte, Hrošovský odohral úvodných 60 minút. Vavro absolvoval celý zápas.
Nevydarený večer v Európskej lige zažili aj dvaja slovenskí brankári. Dominik Greif nastúpil v bránke Olympique Lyon, ktorý prehral na ihrisku nemeckého Hoffenheimu 0:3. Jakub Surovčík zasa chytal za Spartu Praha pri prehre 0:1 na pôde gréckeho Olympiakosu Pireus.