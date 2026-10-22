ONLINE: Viktoria Plzeň - Levski Sofia dnes, Európska liga LIVE (3. kolo)

Viktoria Plzeň - Levski Sofia: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Európskej ligy.
Viktoria Plzeň - Levski Sofia: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|22. okt 2026 o 18:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Európskej ligy: Viktoria Plzeň - Levski Sofia.

Futbalisti tímov Viktoria Plzeň a Levski Sofia dnes hrajú zápas 3. kola hlavnej fázy Európskej ligy.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Viktoria Plzeň - Levski Sofia dnes (futbal, Európska liga, 3. kolo, štvrtok, NAŽIVO)

Európska liga  2026/2027
22.10.2026 o 21:00
3. kolo
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Levski Sofia
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem príjemný večer pri sledovaní futbalového zápasu z Európskej ligy medzi FC Viktoria Plzeň a Levski Sofia.

Zverenci Radoslava Kováča nezačali hlavnú fázu Európskej ligy vôbec dobre. V úvodnom zápase na domácom trávniku privítali belgické mužstvo Royal Union SG a prehrali rozdielom triedy 0:3. Následne sa predstavili v maďarsku na trávniku Ferencvárošu Budapešť a prehrali tesne 1:2.

Levski Sofia začala hlavnú fázu Euróspkej ligy domácim zápasom proti Salzburgu. Vo vyrovnanom zápase sa z víťazstva napokon tešilo rakúske mužstvo po víťazstve 1:0. Hráči Levski si v druhom zápase aspoň čiastočne napravili chuť. Remizovali 1:1 na pôde holandského Nijmegenu.

Tabuľka Európskej ligy

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