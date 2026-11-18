Futbalový klub Viktoria Plzeň dostal pokutu 30 000 eur za nevhodné správanie fanúšikov v stretnutí Európskej ligy v Lilleströme.
Disciplinárna komisia UEFA českému klubu vytkla rasistické či diskriminačné prejavy časti priaznivcov.
Viktoria má zároveň podmienečne zníženú kvótu na vstupenky pre jeden vonkajší zápas v pohároch, a to na dva roky. UEFA to uviedla v komuniké.
Plzeň v Lilleströme na začiatku novembra zvíťazila 1:0 a vo štvrtom z ôsmich kôl ligovej fázy Európskej ligy si pripísala prvé body do tabuľky.
Druhá časť trestu je podmienečná a vstúpi do platnosti iba vtedy, ak by sa plzenskí fanúšikovia počas nasledujúcich dvoch rokov dopustili v súťažiach UEFA ďalších prečinov.
Pre jedno vonkajšie stretnutie by mali zníženú kapacitu do svojho sektora, a to o štvrtinu.