Plzeň otočila nemožné, Slováci boli pri pamätnom triumfe. Hrošovský: Som hrdý na celý tím

Futbalisti Viktorie Plzeň sa po senzačnom obrate prebojovali do ligovej fázy Európskej ligy. Hoci úvodný duel play off v Belehrade proti Crvenej Zvezde prehrali 0:3, v domácej odvete aj vďaka gólom Slovákov Patrika Hrošovského a Dávida Krčíka zvíťazili 5:1 po predĺžení.
Pre tieto momenty sa oplatí hrať futbal, povedal po zápase Hrošovský. Zároveň doplnil, že mužstvo v obrat od začiatku verilo.
Štvrtková dráma v Doosan Arene priniesla šesť gólov, tri pokutové kopy, červenú kartu aj vyrovnanie skóre dvojzápasu v nadstavenom čase druhého polčasu po penaltovom faule na brankára domácich.
Kvalita tu je obrovská, povedal tréner
Po prehre 0:3 v Belehrade sa Viktoria rozlúčila s trénerom Martinom Hyským a v odvete si odkrútil debut na lavičke bývalý český reprezentant a hráč West Hamu, pražskej Sparty či Bazileja Radoslav Kováč.
„Veľa sme komunikovali. Potrebovali sme informácie od realizačného tímu aj od skúsených hráčov. Mali sme do zápasu nejakú myšlienku, chceli sme hlavne zvíťaziť. Verili sme, že to môžeme zvládnuť. Vyhrať a potom sa uvidí, na čo to bude stačiť.
Nie všetko bolo perfektné, napríklad v práci bez lopty sme mali ešte veľké rezervy. Za dva dni toho chalani vstrebali dosť, to je obdivuhodné.
Kvalita tu je obrovská. Nakoniec sme to zvládli, presne toto sme potrebovali. Môže to byť 'gamechanger',“ citoval portál iSport.cz Kováča.
Jeho zverencom sa podarilo splniť prvý cieľ každého tímu, ktorý potrebuje v odvete zmazať vysoké manko, a to skórovať už v úvode.
V 8. minúte sa presadil Prince Adu, ale už v 11. minúte odpovedal Mirko Ivanič a Crvena Zvezda tak mala opäť trojgólový náskok.
Túto situáciu mohol Adu opäť zmeniť aj v úvode druhého polčasu, lenže prvú jedenástku stretnutia v 51. minúte nepremenil. Priaznivci Viktorie tak mohli strácať nádej, no netušili, že už o pár minút sa rozbehne famózny obrat.
VIDEO: Zostrih zápasu Viktoria Plzeň - CZ Belehrad
V 53. minúte ich najprv potešilo vylúčenie na strane srbského tímu, keď sa Osman Bukari nechal vyprovokovať pri postrannej čiare pri potýčke s Merchasom Doskim a Danny Makkelie ho vylúčil.
Holandský rozhodca odpískal ďalší pokutový kop po faule na Denisa Višinského, ktorý v 58. minúte z bieleho bodu upravil stav odvety na 2:1.
VIDEO: Gól Patrika Hrošovského
Od 63. minúty potrebovali domáci na predĺženie už iba gól, keďže v šestnástke sa výborne zorientoval Hrošovský. Plzeň vyrovnala skóre dvojzápasu v nadstavenom čase druhého polčasu.
Na výlet do šestnástky súpera na rohový kop sa vydal brankár Florian Wiegele, ktorého fauloval Muhammed Cham. Tretiu penaltu odvety premenil Christophe Kabongo.
Hrošovský: Bolo to o celom tíme
„Veril som mu a hovoril som mu, že nás posunie do predĺženia. Som rád, že tú penaltu premenil, zobral zodpovednosť na seba. Bolo to ale o celom tíme,“ povedal Hrošovský vo videu na klubovom webe.
Kabongo v 6. minúte predĺženia poslal center na hlavu Krčíka a slovenský obranca dostal loptu za bránkovú čiaru. Krčíkov presný zásah bol napokon rozhodujúci a Viktoria mohla oslavovať pamätný triumf.
VIDEO: Gól Dávida Krčíka
„Som veľmi rád, že sme to zvládli. Verili sme si a vedeli sme, že sa musí všetko zísť. Dať prvý gól, aby sa chytili ľudia a dostali sme energiu z tribún na ihrisko. Vyrovnávajúci gól nás utlmil. Zápas mal všetko, nedali sme penaltu, pomohla nám červená karta.
Ako sme dali tretí gól, chalani cítili krv. V predĺžení sme po piatom góle mohli hrať pokojnejšie, ale hlavné je, že máme postup a budeme hrať Európsku ligu,“ tešil sa tréner Kováč. Spolu so šéfom klubu Adolfom Šádekom oslavovali triumf s fanúšikmi vyzlečení do pol pása.
Hrošovský si krátil čas do odvety aj sledovaním odviet play off Ligy majstrov. V jednej z nich sa podobný obrat podaril rakúskemu majstrovi LASK Linz, ktorý v ligovej fáze privíta aj bratislavský Slovan.
VIDEO: Hrošovský po zápase
Celtic zdolal taktiež 5:1 po predĺžení, pričom v Škótsku predtým prehral 0:3.
Pre tieto momenty sa oplatí hrať futbal
„Nádherný večer. V utorok som pozeral zápas LASK Linz s Celticom a tam bol ten scenár skoro totožný, takže som si hovoril, že by to mohlo byť aj v našich silách. Som nesmierne rád, že sme to dokázali, pre tieto momenty sa oplatí hrať futbal.
Dali sme do toho energiu, vášeň a vieru v to, že to dokážeme otočiť. Nakoniec sa nám to takto vrátilo a som hrdý na celý tím.
Verím, že nám to dá impulz do ďalšej fázy sezóny,“ doplnil 34-ročný slovenský stredopoliar a kapitán Plzne.
Ďalším Slovákom v akcii vo štvrtkových odvetách play off EL mohol byť obranca Ľubomír Šatka, no víťazstvo Omonie Nikózia 4:2 nad Sint-Truidense VV sledoval iba z lavičky cyperského tímu. Ten otočil nepriaznivý stav 0:1 z úvodného merania síl v Belgicku.
Ferencváros pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho po triumfe 1:0 v Turecku zvíťazil v domácej odvete nad Trabzonsporom 4:0, pričom hostia dohrávali o desiatich už od 13. minúty a v 57. minúte prišli o ďalšieho vylúčeného hráča.
Prví dvaja súperi Slovana z predkôl LM sa do ligovej fázy EL neprebojovali a pokračovať budú v Konferenčnej lige.
Švédsky majster Mjällby AIF po prehre 0:1 v domácom prostredí podľahol v Rakúsku Salzburgu 0:3 a Iberia 1999 Tbilisi nestačila na Jagielloniu Bialystok po prehrách 0:4 v Poľsku a 1:2 v Gruzínsku.