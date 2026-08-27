ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Belehrad dnes, Európska liga LIVE (play off, odveta)

FC Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Belehrad: ONLINE prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy.
FC Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Belehrad: ONLINE prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|27. aug 2026 o 16:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy: FC Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Belehrad.

Futbalisti FC Viktoria Plzeň a Crvena Zvezda Belehrad hrajú dnes proti sebe v odvetnom zápase play-off Európskej ligy.

Crvena Zvezda doma zvíťazila presvedčivo 3:0 a je blízko k postupu do hlavnej fázy. Dokáže český zástupca zmazať manko súpera?

Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Belehrad dnes (futbal, Európska liga, play-off, odvetný zápas, štvrtok, NAŽIVO)

Európska liga Play-off 2026/2027
27.08.2026 o 19:00
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
CZ Belehrad
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní odvetného stretnutia kvalifikácie o Európsku ligu, v ktorom sa proti sebe postavia FC Viktoria Plzeň a FK Crvena Zvezda Belehrad.

Po prvom zápase je situácia pre českého zástupcu mimoriadne náročná, keďže Crvena Zvezda doma zvíťazila presvedčivo 3:0.

Plzeň tak pred vlastnými fanúšikmi čaká obrovská výzva. Na postup potrebuje minimálne tri góly a zároveň nesmie inkasovať. Viktoria však môže využiť domáce prostredie a pokúsiť sa od úvodu zatlačiť srbského majstra, ktorý si z Belehradu priviezol komfortný náskok.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

Európska liga

    FC Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Belehrad: ONLINE prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy.online
    FC Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Belehrad: ONLINE prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy.online
    ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Belehrad dnes, Európska liga LIVE (play off, odveta)
    dnes 16:00
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