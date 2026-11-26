Futbalisti Viktorie Plzeň a Benficy sa vo štvrtok o 18.45 h stretnú v 5. kole ligovej fázy Európskej ligy.
Kde dnes sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Viktoria Plzeň - Benfica Lisabon dnes (futbal, Európska liga, 5. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
26.11.2026 o 18:45
5. kolo
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Benfica
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Vítam vás pri sledovaní futbalového prenosu z Európskej ligy medzi FC Viktoria Plzeň a Benfica Lisabon.
Zverenci Radoslava Kováča dokázali vydolovať prvé body a aj prvú výhru v hlavnej časti Európskej ligy na trávniku nórskeho súpera Lilleström, zvíťazili tesne 1:0. Ak chce Plzeň pomýšľať na postup potrebuje ďalšie body ako soľ. Dnes majú však proti sebe mimoriadne náročného protivníka z Portugalska.
Benfica Lisabon je v dnešnom zápase jasným favoritom. V hlavnej časti Európskej ligy dokázala zatiaľ nazbierať plný počet bodov (12). Je na čele celej súťaže a inakasovala len tri góly. Benfica odohrala svoj posledný európsky zápas na domácej pôde proti poľskému celku Lech Poznaň. Triumfovala pohodlne 3:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás poývama dnešný duel sledovať.
Zverenci Radoslava Kováča dokázali vydolovať prvé body a aj prvú výhru v hlavnej časti Európskej ligy na trávniku nórskeho súpera Lilleström, zvíťazili tesne 1:0. Ak chce Plzeň pomýšľať na postup potrebuje ďalšie body ako soľ. Dnes majú však proti sebe mimoriadne náročného protivníka z Portugalska.
Benfica Lisabon je v dnešnom zápase jasným favoritom. V hlavnej časti Európskej ligy dokázala zatiaľ nazbierať plný počet bodov (12). Je na čele celej súťaže a inakasovala len tri góly. Benfica odohrala svoj posledný európsky zápas na domácej pôde proti poľskému celku Lech Poznaň. Triumfovala pohodlne 3:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás poývama dnešný duel sledovať.